財務策劃師｜鄧一君轉戰金融界 持CFP資格年薪可破百萬？ 專家介紹進修途徑及考試貼士

電影版《尋秦記》上映以來，讓不少觀眾「回憶返晒嚟」，特別是看到已淡出娛樂圈的鄧一君再度在大銀幕亮相，難免感到驚喜。他自2005年退出娛樂圈後，轉戰其他跑道，現任一間財富管理公司總監，並持有國際認可的CFP認證財務策劃師（Certified Financial Planner）專業資格。根據香港財務策劃師學會（IFPHK）資料顯示，截至2025年6月，香港持有CFP資格的專業人士約有3,465名，按人口比例而言，屬全球排名第1位。《星島教育》向IFPHK行政總裁楊偉雄博士查詢，了解過CFP的專業要求及行業前景，並為不同教育背景人士推薦進修途徑。

財務策劃師的「4E」要求

究竟財務策劃師的職責是甚麼？楊偉雄表示，「財務策劃師是透過全面的財務管理，協助個人客戶實現理財目標，當中包括財富管理、保險規劃、投資策劃、稅務策劃、退休規劃及遺產安排等多個範疇。」他指雖然入行門檻較低，但如果想從事專業產品（如債券）銷售，及為客戶提供全面理財建議，考取CFP等專業資格已成必要。

在收入方面，楊偉雄根據IFPHK 2025年初數據，顯示約50%會員年薪達80萬元或以上，35%更超過100萬元；新人取得認證後，月薪平均可提升約66.7%。

要成為CFP持證人，需通過嚴格的「4E」要求：教育（Education）、考試（Examination）、經驗（Experience）及職業操守（Ethics）。在教育方面，須完成IFPHK認可的「CFP認證教育課程」，當中共4個課程，每個課程約40小時，內容涵蓋財務管理、投資、保險、稅務等領域，而持有相關學位者可申請豁免部分課程。

在考試方面，考生需通過3項考試，包括基礎階段及高級階段卷一、卷二。根據官方資料，2025年6月，高級卷二的合格率低於40%，難度頗高。楊偉雄指出，「卷二要求考生針對兩個個案中作出分析，考生必須在財富管理、投資等多個領域作出綜合分析而得到答案。」他建議考生在考試前多練習過往試題，先理解題目然後作出分析，並熟練運用財務計算機。「過往由於考生少運用財務計算機，故花上很多時間，影響最後答案。」

另外，在經驗方面，考生通過考試後，需累積至少3年全職合資格工作經驗。最後是操守，考取資格人士，需同意遵守IFPHK嚴格的專業守則及操守要求。楊偉雄強調行業需求持續增長，「有興趣入行人士，應加強個人的分析能力，因為現時很多香港或內地客戶都累積一定財富，所以一個專業的財務分析師需要在符合客戶風險下，規劃最合適的投資方案。」

在職人士：HKU SPACE「財務策劃高等文憑」

對於已在職、希望兼讀進修的朋友，可以選讀香港大學專業進修學院（HKU SPACE）的「財務策劃高等文憑」（Advanced Diploma in Financial Planning），它是IFPHK認可課程，適合在職人士。課程為兼讀制，修讀期約1至2年。若果只針對CFP資格，申請者可修讀「課程一：投資策劃及資產管理」、「課程二：保險策劃及風險管理」、「課程三：稅務策劃及遺產安排」及「課程四：財務策劃實踐」，每個課程各需完成 40 小時授課。

當學生完成課程一至三，且每個課程的出席率不少於 70%，即可符合教育要求以報考 CFP 資格認證考試（高級階段卷一）。完成所有4個課程、出席率不少於 70%，並於課程四取得總分合格或以上的同學，可報考 CFP資格認證考試（高級階段卷二）。「財務策劃高等文憑」的四個課程學費約為2萬多元，課程屬持續進修基金（CEF）資助範圍，合資格學員可申請學費發還，減輕進修負擔。

準大學生：香港教育大學「個人理財榮譽文學士」

若你是中學生或準備升讀大學，並對財務策劃行業有興趣，則可選讀香港教育大學的「個人理財榮譽文學士」（Bachelor of Arts (Honours) in Personal Finance）。它是全港首個專注「個人及家庭」財務需求的金融學士課程，為期4年全日制。課程內容全面，涵蓋稅務規劃、信用管理、風險評估、退休及遺產規劃、職業道德、金融科技、ESG (環境、社會和管治)投資等；同時融入心理學元素，幫助學生理解客戶理財決策。課程更提供銀行、證券公司等金融機構實習，以及實地考察等體驗式學習機會。

該課程已獲IFPHK預先批核，畢業生可申請豁免CFP認證教育課程中的三門核心科目（投資策劃及資產管理、保險策劃及風險管理、稅務策劃及遺產安排），大大縮短後續考取CFP的時間，為投身財富管理行業打好基礎。

記者：蘇麗珊

