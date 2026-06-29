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我要讚佢｜11位學生克服舞台恐懼參與演講 保良局朱正賢小學校長點讚：體現未來素養

學生感言
更新時間：18:27 2026-06-29 HKT
發佈時間：18:27 2026-06-29 HKT

在科技與教育並行的時代，如何引導下一代正確運用人工智能（AI）成為教育界的重要課題。保良局朱正賢小學於日前舉行「正賢之星」選舉，校長讚揚11位成功晉身決賽的四至六年級學生努力克服對舞台的恐懼，不僅在舞台與直播鏡頭前展現了沉著自信的演說技巧，更在長達三個月的籌備過程中，實踐了「與AI同行」的未來公民素養。

選舉的初選由學生提交自我介紹短片開始，歷經核心培訓工作坊的反覆演練，最終在決賽當天進行演講，並回答評判團的即場提問。在這場為期三個月的「成長旅程」中，11位候選人圍繞學校關注事項「愛思考、愛學習、愛挑戰」的主題進行演說。特別的是，同學們在準備過程中並非盲目背稿，而是化身「AI協作小專家」。他們利用人工智能工具生成大綱來激發靈感，構思演講方向，再評估演講大綱，最後透過AI的輔助反覆修改演講稿，一步步為演講作準備。

11名高小學生晉身決賽。
11名高小學生晉身決賽。
高校長讚揚學生克服恐懼，突破自我。
高校長讚揚學生克服恐懼，突破自我。

結合AI學習成就自我

高校長指出，學生們沒有被科技取代思考，反而成功駕馭科技，讓冰冷的數據成為表達真摯情感的助力，她更被其中一幕深受感動，有候選人在分享時直言： 「AI能給我完美的句子，但不能給我與同學一起克服困難的回憶。這充分證明了學生在利用科技的同時，依然珍視人與人之間的陪伴與合作。」

此外，也有候選人分享自己練習「扭計骰」的過程，從一開始完全不懂得破解「扭計骰」，到後來變成「扭計骰達人」，這種愛挑戰的堅毅精神，讓他獲得不少成功感與自信。11位候選人坦誠面對舞台恐懼，透過科技輔助與反覆模擬練習，最終戰勝膽怯。

高校長表示，這場選舉證明了「教育不僅僅是分數的追逐，更是生命的啟迪」。不論最終獲得金、銀、銅哪個獎項，這11位參與的同學，在一人一票的選舉中展現了對公民責任的尊重，並在過程中學會自主學習與勇敢挑戰，這才是真正的「明日棟樑」。她亦特別感謝背後默默付出的老師團隊，以及支持學校推行「AI輔助教學」與「核心素養」培育的家長們。

保良局朱正賢小學是星島新聞集團《我要讚佢》「最值得獎勵學生計劃」的參與學校之一，高校長表示，讚美對學生的正向成長有催化作用，學校會繼續為這11位「正賢之星」點讚，讓孩子在讚美聲中成為更自信、更善於表達的自己。

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