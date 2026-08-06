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太古上半年基本溢利增43% 中期息多15% 太古廣場部分租金回升

股市
更新時間：13:14 2026-08-06 HKT
發佈時間：13:14 2026-08-06 HKT

太古（019）中期基本溢利78.43億元，按年升43%，中期息太古A派每股1.5元，太古B（087）派每股0.3元，按年多15%。

期內，收入494.46億元，按年增長8%。撇除一次性項目的經常性基本溢利為69.62億元，按年增長48%。太古指出，集團亦正於各項業務作出歷來最大的投資，以支持未來增長，上半年地產部門錄得強勁業績，受惠於穩健的零售銷售表現及較佳的住宅買賣市場環境；飲料部門的表現有所改善，尤其是中國內地業務；航空部門方面，港機集團表現理想，而國泰（293）雖然在2026第二季度面對航空燃油價格上升的壓力，但在年初仍有極佳的開始。

太地派第一次中期息每股0.37元

太古的地產部門太古地產（1972），中期收入94.13億元，按年上升8%，基本溢利49億元，增加11%，但經常性基本溢利46.61億元，升36%，主要反映出售深水灣道6號兩座獨立屋所得溢利，惟部分被去年上半年出售美國邁阿密Brickell City Centre商場及毗鄰土地的權益所確認的非經常性溢利抵消。太地為太古貢獻基本溢利為40.82億元，增加11%。

太地派第一次中期息每股0.37元，升6%，指出股息政策是實現股息持續增長，並於未來派發約一半的基本溢利作為普通股息。太古表示，太古地產持續推進其1000億元投資計劃，70%的資金已經投放。

太地認為，近月辦公樓租賃活動有所改善，受惠資本市場氣氛好轉及首次公開招股項目轉趨活躍 ，租戶把握市場環境 ，升級搬遷，太古廣場的出租率正逐步增長 ，租戶續租及擴充的需求強勁 ，帶動空置率漸漸回落 ，續租租金跌幅正在收窄 ，部分租約的市場租金更見回升跡象，太古坊租金大致平穩， 並繼續吸引優 、質租戶進駐 。太地又指，內地受 到經濟不明朗因素影響 ，北京、上海和廣州的辦公樓需求依然疲弱。

太地預期，座落於優越地段的高級住宅發展項目的需求預計將維持穩健；在上海受惠於當局近期推出政策刺激需求 高端項目持續受市場關注；東南亞方面，經濟良好、 中產階層日益壯大和高端住宅物業供應有限多項長期基本因素，繼續為豪宅市場提供支持。

可口可樂受原材料及燃料價格上升影響

至於太古飲料部門太古可口可樂貢獻基本溢利8.46億元，升5.4%，受惠於消費者需求增強和持續投資於電子商貿等新興經銷渠道，中國內地業績顯著改善；台灣及香港的銷售增長均表現良好，而整體業績受到滙兌收益減少及利息收入下降的不利影響；原材料及燃料價格上升亦對區域表現構成壓力。

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