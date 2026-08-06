中電中期多賺6.6% 季息維持63仙 8月淨電價較年初升4% 續受中東局勢影響

中電控股（002）中期純利59.97億元，按年增長6.6%，如撇除公平值變動及出售印度哈格爾電廠收益的營運盈利為57.33億元，增長9.7%，主要受惠於香港受規管業務的穩健貢獻，以及其他業務組合盈利有所改善。第二期中期息每股0.63元，按年持平。

中電指出，中東局勢持續緊張令燃料成本上升，中華電力客戶8月的平均淨電價已較1月上調4%，展望全球燃料價格持續波動，預期將繼續影響電價，中華電力將秉持多元化的燃料供應策略及審慎的成本控制，致力確保可靠的電力供應及合理的能源價格。

米高嘉道理：業務基礎依然穩固

中電主席米高嘉道理在業績報告中指出，2026年餘下時間及更長遠未來，將保持審慎警覺，同時抱有信心，中電的業務基礎依然穩固。他又稱，即使在上半年經歷極端高溫及惡劣天氣，該集團仍持續提供高度可靠的電力供應；而燃料價格在期內仍然高企，為協助紓緩住戶壓力，公司在炎夏期間向合資格住宅客戶推出為期三個月的燃料費特別回扣。

期內中電總收入428.56億元，按年幾乎持平，主要來自香港及中國內地收入有所增長，惟增長大部分被澳洲公司EnergyAustralia能源業務收入下跌所抵銷。

香港數據中心售電量升近12%

按各業務劃分，香港能源業務的營運盈利錄得47.36億元，按年增加6%。期內售電量170.38億度，按年上升3.6%，主要受惠於香港經濟增長轉強，帶動各行業的電力需求上升，而包括人工智能在內的創新及科技產業對電力需求日益增加， 推動數據中心的售電量上升11.8%，佔總用電量7.1%；交通運輸電氣化相關的用電量亦顯著增加。

河套及洪水橋一帶擴展電網

中電指，中華電力將繼續推進電網規劃及相關投資，以滿足北部都會區日益增長的能源需求，短期重點包括推進落馬洲河套區及洪水橋一帶的電網擴展，以支持創科產業增長及新發展區建設。

內地再生能源電價微降

內地業務方面，營運盈利錄得8.99億元，按年增加3.3%，當中核電業務盈利上升，受惠於大亞灣核電站較強勁的財務表現，惟陽江核電站受市場銷售比例上升及競爭加劇影響，平均電價較去年輕微下降。內地可再生能源發電量有所上升，但受風電及太陽能發電的平均電價輕微下降影響。

澳洲零售市場競爭仍激烈

至於澳洲業務計入公平價值變動前的營運盈利2.23億元，按年上升33.5%，主要由於零售能源業務的財務表現轉強，但發電業務受電力批發市場環境轉弱影響。中電指，零售市場競爭維持激烈，截至6月底的客戶帳戶數量按年減少4.3%，正推行一項為期數年的科技系統及營運模式現代化計劃，已進入最後規劃階段。

而印度業務營運盈利1.05億元，增加32.9%，主要由於輸電資產的貢獻有所改善，抵銷因3月完成出售哈格爾電廠後，該燃煤資產貢獻減少的影響。