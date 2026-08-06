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九倉置業基礎淨盈利增6% 中期息0.94元 派息比率增至90%

股市
更新時間：12:45 2026-08-06 HKT
發佈時間：12:45 2026-08-06 HKT

九倉置業（1997）中午公布截至6月底止中期業績，受惠利息開支減少，基礎淨盈利增加6%至33.11億；若計入投資物業重估減值35.47億，股東應佔虧損1.76億元，去年同期則虧損24.06億元；每股基本虧損0.06元；派中期息0.94元，去年同期則為0.66元，按年增加42%。

期內，派息比率由經常性核心基礎淨盈利的65%調整為90%，政策調整意味基礎股息增加38%；此外，新加坡會德豐廣場協定以賬面值溢價12%出售，完成後負債率將由現時16%降至約11%。

負債淨額及負債率創新低

集團表示，寫字樓需求有所改善，旗下寫字樓組合坐擁地段優勢，結合高效管理，期杪的出租率上升至93%，其中中環和尖沙咀的寫字樓錄得理想升幅。面對息口波動與外部環境挑戰，集團在債務管理方面保持審慎態度，負債淨額降至292億元，負債率降至15.9%，兩者皆創歷史新低，借貸開支亦節省26%。

針對海港城而言，整體收入（包括酒店）上升1%，營業盈利維持不變，商場出租率為92%，寫字樓出租率則升至93%。時代廣場方面，整體收入及營業盈利分別下跌12%及13%，商場出租率維持於95%，寫字樓出租率則為89%。

憂息口不明朗及中國跨境限制

展望方面，集團認為入境旅遊業保持平穩，住宅物業市場逐步回暖並產生正面財富效應，均可望提振消費者信心及刺激本地消費，但息口走勢不明朗及中國更新對外直接投資法規均限制跨境資本流動，或仍對租戶的承租部署帶來重重陰霾。

此外，主要經濟體之間的地緣政治緊張局勢進一步升溫亦可能加劇市場波動並拖累氣氛，整體增長將維持緩慢且不一致的步伐。集團會繼續採取積極的管理策略，保持審慎、低槓桿的財務狀況，以應對當前宏觀經濟環境的種種挑戰。

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