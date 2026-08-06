一隻9厘息股份蓄勢突破｜唐牛午市攻略

本欄一直等待的調整終於來臨，不過原因卻是始料不及的：內地據報向境外保單收益徵税兩成，北京及杭州已出現早期案例，消息一出，保險股全線大跌，友邦（1299）曾挫近一成，半日跌約8.8%；連帶銀行股如滙控（005）也跌逾2%，拖累指數半日收跌452點，報25463點。

恒指熊今早已沽貨獲利，早前入場的比亞迪（1211）淡倉續持有，等待正股重見8字頭。

完美醫療目標先看1.6元

本欄上月初提及的完美醫療（1830），經過一輪整固後，近日重回高位。消息層面上，繼大股東出手增持後，集團亦隨之公佈，截至6月底首季銷售合約價值按年增加12.1%，主要由於整體經濟復甦勢頭穩健。現價股息率超過9厘，以圖論圖突破乃遲早的事，下站目標先看1.6元。

唐牛

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