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SpaceX績後急挫 散戶無懼跌勢「撈底」 一小時掃貨2270萬美元 

股市
更新時間：11:57 2026-08-06 HKT
發佈時間：11:57 2026-08-06 HKT

據路透報道，太空探索公司SpaceX公布上市後首份業績後股價一度急挫14.9%，惟散戶投資者未有退縮，反而趁低吸納。SpaceX股價周三收報108.27美元，跌13.61%。

Vanda Research數據顯示，周三開市首小時，散戶淨買入2,270萬美元SpaceX股份，是公司上市37個交易日以來，第三高的首小時淨買入規模。目前最高紀錄出現在6月16日，當日散戶淨買入SpaceX股份達1.446億美元。

上市後未曾錄散戶淨沽售

SpaceX於6月12日以每股135美元上市，創下美國歷來最大型首次公開招股。自上市以來，公司未曾錄得單日散戶淨沽售。

SpaceX發布首份季度業績後，投資者憂慮公司需要投入龐大資金發展AI業務，以及盈利能力較強的Starlink能否長期為相關投資提供資金，拖累股價一度下跌。

值得注意的是，SpaceX將於周四迎來內部人士股份鎖定期屆滿，早期股東及內部員工可賣出其持有的部分股份。

數據顯示，這些股份合計9.115億股，市值超過千億美元，將令SpaceX自由流通股本擴大一倍以上。另外，未來8月、9月將會有更多股份陸續解禁，流程將持續到12月。

相關文章：SpaceX上市首份業績勝預期 盤後反跌近9% 馬斯克揚言2030年收入破萬億

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