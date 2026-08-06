SanDisk上季收入飆3.7倍勝預期 惟指引遜色 股價績後急挫近8%

SanDisk（SNDK）公布第四季業績，受惠AI推理及存儲需求急升，收入按年增長372%至89.7億美元，高於市場預期；營業利潤達到71億美元，按季增長68%；經調整每股盈利為39.25美元，高於市場預期逾一成；毛利率按季上升6.2個百分點至84.6%。儘管多項數據超出市場預期，但因指引遜色，SanDisk盤後股價急跌，收報1243美元，跌7.96%。

新增140億美元股份回購

展望2027財年第一季，公司預計收入介乎103億至108億美元，中值按年增359%，但仍較分析師預期為低；調整後每股盈利介乎44至46美元，亦略低於預期；毛利率則為83%至85%。此外，SanDisk董事會同時批准新增140億美元股份回購計劃，令餘下回購授權總額增至155億美元；公司第四季已斥資45.2億美元回購股份。

數據中心業務成增長支柱

SanDisk行政總裁David Goeckeler稱，第四季公司交出創紀錄的收入、每股盈利和毛利率成績單，到2026財年結束時，公司已建立起「領先的技術組合」，並將數據中心業務確立為關鍵增長支柱。

按業務劃分，數據中心季度收入達29.8億美元，按季增長103%，去年同期僅錄得2.13億美元；邊緣設備收入按年增長392%至54.3億美元；消費業務收入則按年下降5%至5.56億美元。

全年收入增長175%

若以2026財年全年計，收入增長175%至202.5億美元；其中，數據中心收入增長437%至51.5億美元，邊緣設備收入增加195%至121.6億美元，消費業務收入則增長29%至29.4億美元。

David Goeckeler表示，生成式AI逐步轉向智能體及推理應用，令低延遲方式儲存、讀取與存取需求急升，客戶的需求增速已超過公司供應能力。

公司提到，部分大型客戶在簽署多年供應協議後，僅數月便要求增加未來3至5年的採購量。目前已與8家數據中心及邊緣計算客戶簽訂「新商業模式」（NBM）長期協議，相關訂單涵蓋未來數年的供應。

相關協議已覆蓋2027財年超過一半供應，2028財年約三分之二供應亦已有安排，令公司首次清楚掌握4年內的需求。過往NAND行業主要按季度協商供應及價格。

稱產業不再依賴周期性調整

David Goeckeler相信，未來產業供需平衡將不再依賴傳統的周期性調整，而是將更多透過供應商與客戶間的長期合作來調整。 目前，公司最大客戶在初期承諾之外持續下訂單，顯示AI儲存需求仍處於擴張初期階段。

SanDisk預計，2026年全球NAND市場規模將超過3,000億美元，按年增約3倍；2027年可能接近5,000億美元。數據中心佔NAND市場的比例，預計由2025年的約30%升至2026年的約50%。