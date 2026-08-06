內地據報對港保單「分紅收益」徵稅20% 消息指北京等地擬立案 暫未見要求全面補稅｜跨境監管

內媒《財新》早前報道指中國稅務機關已開始對境外保單收益徵收個人所得稅20%，堵塞長期存在的監管漏洞，消息觸發金融股大幅波動，其中友邦（1299）今早曾跌逾9%，低見70.6元，暫報71.55元，續跌約8%；保誠（2378）暫跌逾5%；宏利（945）跌逾2%。此外，大型銀行股滙控（005）亦跌2.1%；渣打（2888）則跌逾1%。

有保險業界消息人士向《星島頭條》指出，有關內媒《財新》的報道屬實，而且在北京、杭州等地已準備立案，對於香港保單的「分紅收益」及「預繳保費利息」按20%徵收個人所得稅，惟目前仍屬地方個案執行階段，尚未見全國統一的正式法規或國家稅務總局明確文件，亦未見要求已生效保單強制退保或全面補稅，同時境內分紅險目前實務上多數仍暫不徵稅。

有保險業界消息人士向《星島頭條》指出，有關內媒《財新》的報道屬實，而且在北京、杭州等地已準備立案，對於香港保單的「分紅收益」及「預繳保費利息」按20%徵收個人所得稅，惟目前仍屬地方個案執行階段。

不過，消息指目前法理上確實存在爭議空間，例如《個人所得稅法實施條例》定義「利息、股息、紅利所得」是指個人擁有債權、股權等而取得的所得，而保單分紅來自保險合同的盈餘分配，投保人與保險公司之間是合同關係，並非持有股權或債權。此外，官方部門在過往歷史上對分紅是否屬「已取得收益」亦曾有不同共識。

相關文章：內地傳對境外保單收益徵稅20% 滙控倫敦股價瀉7% 保誠曾挫12%

阮子曦：關注徵稅範圍會否擴大

華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦接受《星島頭條》訪問時表示，是次徵稅消息至今未獲官方證實，但由內地權威媒體《財新》報道，市場自然較為重視。他認為，若按影響程度排位，銀行股所受衝擊不及正宗保險股，「滙控（0005）、渣打（2888）不只是依賴保險業務，還有其他板塊可以分散風險。」他續指，友邦（1299）、保誠（2378）等保險股高度依賴內地訪客赴港購買保單，徵稅消息勢必影響相關需求，「要看看接下來的新業務價值及訂單數字會跌多少。」他觀察到，近輪港股反彈中，保險股反彈力度已較其他股份弱。

阮子曦認為，內地未來或朝全方位徵稅方向發展，境外保單並非完全失去優勢。

對於徵稅會否大幅削弱香港保險產品相對內地產品的競爭力，阮子曦認為，內地未來或朝全方位徵稅方向發展，境外保單並非完全失去優勢。但他提醒，市場更值得關注的是徵稅範圍會否擴大，「會否買股票也收稅，其實大家已經傳了很久。如果做得比較全面，不止保險，所有香港投資產品都會減少吸引力。」他補充，今天是保險股受壓，但市場已在反映未來買樓、股票、債券都可能面對同樣問題。

談及後續會否推出更嚴厲措施，他認為，現時系統開始比較容易追蹤到境外保單，但若擴展至地產等其他投資類別，「條件未必那麼成熟」，例如內地居民透過新加坡銀行付款在香港買樓，現階段追蹤難度較高。股票方面，他指暫時未聽聞資本增值稅相關消息，但收息後會否需要繳稅則值得留意。

對於現階段投資部署，阮子曦建議投資者暫時觀望，「毋須急於入市，先看一會。」他直言保險股屬「風眼」，「應該讓它跌一輪，待走勢回穩。」至於滙控、渣打等銀行股，由於業務多元化，「反而可能會有個低位給大家撈底」，但現階段仍屬言之尚早。

伍禮賢：大型銀行影響相對有限

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，目前相關消息及具體落實方式仍未確實，實際影響亦會因公司而異。其中，友邦及保誠等保險公司的業績增長主要由本地保險業務帶動，而相關業務有相當部分來自赴港投保的內地旅客，若落實加徵相關稅項，或會削弱內地旅客來港投保的意欲，進而影響保險公司的業績增長。

至於大型銀行股，雖然保險亦是其業務之一，但近年增長動力主要來自財富管理及證券佣金收入，表現更多取決於環球股市蓬勃程度，因此所受影響料相對有限。但他預期，保險股短期可能繼續受壓，投資者宜待相關消息及政策細節明朗後再作部署。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，目前相關消息及具體落實方式仍未確實，實際影響亦會因公司而異。

花旗：零星案例非近期監管動態

另一方面，花旗指出，財新報道所指並不意味當局在國務院第837號令（即《國務院關於對外投資的規定》）出台後邊際收緊，也不是其直接延續。該行認為，報道提到的零星案例並非近期監管動態，其中很多實際上發生在2025年。從報道來看，亦沒有證據表明中央出台了自上而下、協調一致的命令系統性地對內地居民持有的香港保險徵稅。

該行續指，這是因為共同申報準則（ CRS ）實施後，地方稅務機關獲得了更多境外信息，因此一些開始獨立利用這些數據對境外保險的紅利及利息收入進行徵稅。不過，依據《個人所得稅法》對「利息、股息、紅利所得」對境外保險紅利徵稅的做法實際上存在較大的法律解釋空間，也具有較強爭議。因此，這種監管解釋上的不確定性仍將持續成為籠罩香港保險業的一項長期風險因素，但在國家尚未出台統一規定、明確境外保險保單紅利稅務處理方式之前，地方稅務機關仍可能依據各自的理解進行徵稅，而媒體報道類似案例都可能難免引發暫時性的市場恐慌。

相關文章：宏利金融次季核心盈利升12% 派息0.485加元 港澳業務主要業績均錄雙位增長

非「大額保單」才被徵稅

此外，據財新引述保險行業資深人士指出，目前被徵稅的案例並沒有明確的標準，並非市場一般認為的「大額保單」才被徵稅，可能取決於地方稅務當局接觸、處理數據的效率，而其中若保單退出、有退出收益，且當地稅務局又有數據處理能力的就會徵稅。另一名香港保險行業資深人士亦指，內地稅務居民購買港險的收益在2025年已有被徵稅情況，據其了解，有內地居民購買香港分紅險，採用了預繳模式，產生近萬美元預繳利息收益，2025年被徵繳了近2,000美元個稅稅金。另據多方了解，有來自杭州、北京的居民涉境外保險分紅收益被當地稅局徵繳個稅，其中有人所涉保單的金額較大。

CRS常態化 徵管空白逐步填補

安理律師事務所稅務業務合夥人葉永青則解釋稱，中國稅收居民需就全球所得納稅，理論上境外保單分紅屬於應稅所得；此前因信息不透明、徵管難度大，隨著CRS信息交換常態化，稅務機關已可完整獲取境外保單的分紅、現金價值數據，徵管空白正在逐步填補，「當然目前的實際情況是，多數人基於境內的類比沒有申報，未來這部分的申報和納稅要求會逐步明確，至於具體執行口徑，是實際分配、收益計提，或是現金價值計算，還有待觀察」。