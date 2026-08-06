宏利金融次季核心盈利升12% 派息0.485加元 港澳業務主要業績均錄雙位增長

宏利金融（845）宣佈截至6月底第二季業績，核心盈利錄19.23億（加元，下同），按年增長12%；歸屬於股東的淨收入錄21.1億，按年增17%；核心EPS4為1.09元，按年升16%；EPS為1.2元，按年升22%；中期股息派發0.485元。

整體新造業務價值升10%

集團表示，3項保險新造業務指標均錄得雙位數增幅，其中年度化保費等值（APE）銷售額上升21%，新造業務CSM上升16%，新造業務價值亦上升10%。此外，全球財富與資產管理業務錄得4億元淨流入，而去年第二季則錄得9億加元淨流入。

亞洲保險業務方面，宏利香港及澳門於第二季在多項主要業績指標上均錄得強勁增長。期內，核心盈利錄27億港元，按年增長31%；APE銷售額錄55億港元，按年增長37%；新造業務價值錄21億港元，按年增長12%；新造業務CSM錄18億港元，按年增長13%。

亞洲核心盈利增長21%

宏利總裁兼首席執行官韋寧頓（Phil Witherington）指出，亞洲核心盈利增長21%，3項新造業務指標亦同步錄得雙位數升幅；全球財富與資產管理業務的利潤率擴闊，並錄得淨流入，當中新近收購的CQS及Comvest業務均錄得強勁貢獻。

宏利首席財務官Colin Simpson亦指，集團CSM餘額按年增長20%，反映新造業務增長強勁，並進一步鞏固未來的盈利能力；本季度亦實現經營槓桿效益，開支效益比率為44.5%。他續指，在資本部署上保持審慎，上半年通過股息及股份回購向股東返還26億加元；核心ROE為16.3%，較2025年第二季上升130個基點，彰顯高增長業務的實力。