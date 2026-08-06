恒指低開248點 友邦瀉逾6% 黃金股逆市受捧 Minimax等3股獲納北水｜港股開市

美國公佈俗稱「小非農」的ADP數據顯示，7月私人企業就業職位增加4.4萬，遠低於市場預期的7萬個，並且是近6個月以來最低增長；加上市場憧憬中東和談突破，有報道指美伊外交談判正探討一項重大方案，美方或向德黑蘭作出衝突至今最大讓步，允許伊朗對通過霍爾木茲海峽進出波斯灣的船隻擁有某種形式的控制權，國際油價持續回落，令美國聯儲局加息預期降溫。

金價一度突破4300美元

美股三大指數周三個別發展，其中道指收市升263點或0.49%，報54349點；標指跌12點或0.17%，報7723點；納指跌221點或0.83%。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦跌1.09%至6552點。不過，現貨金價向上，昨日急升逾4%後，今早更一度突破4300美元關口，暫升約0.85%，報約4,282美元。

亞太區股市方面，日經225指數早段曾跌1.9%至65033點；韓股更曾跌4.7%至6285點，焦點存儲股向下，SK海力士（韓:000660）及三星電子（韓:005930）分別暫跌逾9%及5.8%。

內地據報對境外保單收益徵稅

港股方面，恒指今早低開248點，報25667點。內地據報已開始對境外保單收益徵收個人所得稅20%，消息觸發金融股大幅波動，滙控（005）開市跌1.5%；友邦（1299）大跌6.3%；保誠（2378）跌3.25%；宏利（945）跌0.11%；渣打（2888）亦跌1.6%。

黃金相關股逆市受捧，紫金（2899）升5%；同系紫金黃金國際（2259）升7.75%；赤峰黃金（6693）更升逾9%；靈寶黃金（3330）升8.26%；山東黃金（1787）亦升7.83%。

重磅科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.2%；騰訊（700）跌0.2%，美團（3690）跌0.11%；京東（9618）跌1.5%；小米（1810）無起跌。

Minimax、立訊及三環獲納北水

個股消息中，滬港通下港股通標的名單發生調整，調入Minimax（100）、立訊精密（2475）及三環集團（6951），上述3股開市分別升5.5%、跌1.9%及跌2.25%。

段永平減持泡泡瑪特

至於有「中國巴菲特」之稱的知名投資人段永平管理的H&H International Investment於7月30日減持泡泡瑪特（9992），而段永平上月才在社交媒體揚言10年內不沽出該股份。泡泡瑪特開市報156元，跌3.35%。

中際旭創獲高盛增持

此外，中際旭創（3308）獲高盛以每股均價946.4902元增持約324萬股，好倉比例由5.95%升至11.90%；該股開市報1095元，跌1.9％。

北水動向方面，昨日淨賣出港股13.98億元，中芯國際（981）、華虹宏力（1347）及建滔積層板（1888）分別獲淨買入11.52億元、9.9億元及8.81億元；而盈富基金（2800）、騰訊（700）及中海油（883）分別遭淨賣出20.31億元、8.44億元及6.17億元。

