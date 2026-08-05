美股再創新高 道指抽升逾600點 SpaceX績後挫一成

美股投資者樂觀情緒持續，憧憬霍爾木茲海峽重新開放，以及多家企業盈利強勁，道指及標指連續兩日再創新高。

道指報54744點，升659點；標指報7793點，升57點；納指報26739點，升155點或0.6%。港股夜期波動，報25813點，低水103點。

迪士尼升半成 帶動道指

道指成分股迪士尼（DIS）一度大升5%，該集團季績勝預期，經營利潤創新高。至於禮來（LLY）亦升逾6%，業績同樣勝預期，並上調全年指引。

市場資訊商FactSet數據顯示，標指成分股公司中，目前為止有逾84%的業績超出預期。

Nvidia漲4%

明星股個別發展，Nvidia（NVDA）升逾4%，Meta（META）升1%；但SpaceX（SPCX）績後大跌10%。

專家：股市估值過高已大幅消化

Truist Advisory Services投資總監兼首席市場策略師Keith Lerner表示，雖然市場走勢可能會有更多波折，但種種跡象仍然可對牛市保持信心。他又指，企業盈利仍然是市場的「指路明燈」，目前經濟持續展現韌性，市場參與度有所擴大，且估值過高的情況已大幅消化。

