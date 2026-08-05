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百濟神州中期經調整淨利潤增1.1倍 百悅澤在美暢銷 上調全年指引

股市
更新時間：20:49 2026-08-05 HKT
發佈時間：20:49 2026-08-05 HKT

受惠於血液腫瘤業務持續強勁，百濟神州（6160）上半年經調整利潤錄得8.2億美元，按年增長111%；淨利潤4.64億美元，按年增長逾3.8倍；收入逾32億美元，按年增長逾32%。

單計第二季度，經調整淨利潤約4.44億美元，按年增長76%；收入約17億美元，按年增長29%。

百悅澤美國市場銷售額增31% 全球達12億美元

核心產品百悅澤（澤布替尼）第二季度全球銷售額為12億美元，按年增長31%。其中，美國市場銷售額為8.93億美元，按年增長31%，持續鞏固其在BTK抑制劑市場的領導地位。

另一款核心產品百澤安（替雷利珠單抗）第二季度全球銷售額為2.29億美元，按年增長18%。安進公司授權許可產品期內全球銷售額為1.57億美元，按年增長25%。

上調全年收入指引至66至68億美元

百濟神州上調2026年全年總收入指引至66億至68億美元；經營利潤指引為10億至11億美元，經調整經營利潤指引為17億至18億美元。預期毛利率維持於80%區間的高位，經營費用則增至介乎48億至50億美元。 
 

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