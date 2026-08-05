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段永平減持泡泡瑪特至5.55% 曾稱10年內不會賣 解釋指因期權履約

股市
更新時間：20:33 2026-08-05 HKT
發佈時間：20:33 2026-08-05 HKT

有「中國巴菲特」之稱的知名投資人段永平管理的H&H International Investment於7月30日減持泡泡瑪特（9992），而段永平上月才在社交媒體揚言10年內不沽出該股份。泡泡瑪特收報161.4元，升0.75%。

據港交所權益披露資料顯示，段永平的H&H International Investment於上周四減持泡泡瑪特約2793.28萬股，交易完成後，段永平在泡泡瑪特的持股由7.65%降至5.55%，下降2.1個百分點，持有股數約7393萬股，以今日收市價計算，市值約119.32億元。

泡泡瑪特：持股比例下降非市場直接拋售

段永平回應稱，「就是put expired，部分被call走了」，意指其採用賣出認沽期權（Short Put）的合約，因到期被行使。泡泡瑪特亦對內媒表示，段永平的持股比例下降並非二級市場直接拋售減持，而是期權合約履約，按交易約定交付對應股份。

段永平的在泡泡瑪特的投資「快上快落」，其在5月將中國神華（1088）全部換倉為泡泡瑪特，正式建倉；7月初再度增持1059萬股，持股比例升至7.65%。段永平7月中下旬曾被網民問及會否「減點泡泡瑪特倉位去買馬斯克的SpaceX」，他回應稱，自己才剛開始買泡泡瑪特，「我猜10年內大概率是不會賣的」。當日泡泡瑪特收盤價報162元，市值約2157億元。

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