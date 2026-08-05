國泰指繼續用燃油附加費及對沖應對油價高企 票價仍視乎供求 第三季需求續強勁

國泰（293）上半年純利按年大增71%，期內因應中東局勢多次上調燃油附加費。國泰行政總裁林紹波表示，燃油附加費及燃油對沖只能抵銷第二季燃油成本升幅的一半，目前將繼續沿用該策略減輕成本。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，票價水平取決於供求情況，而今年以來，至少至第三季的出行需求仍然強勁。

沿用每兩周檢視燃油附加費

林紹波指出，航空燃油價格在4、5月期間曾超過每桶200美元，而6至8月期間回落後，仍在125美元至150美元徘徊，預計下半年表現繼續高企及波動，該集團會對中東局勢保持警惕，並繼續調整燃油附加費，「過去幾個月有加、都有減，會隨著市場波動去調整。」劉凱詩補充，該集團每兩星期檢視一次燃油附加費的做法合適，將沿用有關做法。

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中東局勢帶動轉機客選香港

對於票價走勢，劉凱詩指出，上半年的票價受到旅遊需求仍然強勁帶動，部分亦受惠轉機客從中東轉移至香港，而目前暑期強勁的預訂量，亦已延續至第三季，將因應市場供求制定票價，以保持競爭力。

國泰行政總裁林紹波（左二）表示，燃油附加費及燃油對沖只能抵銷第二季燃油成本升幅的一半，目前將繼續沿用該策略減輕成本。

無意削減客貨運力

對於中東局勢影響航班部署，林紹波強調，即使在應對油價高企之下，仍會保持客運及貨運運力，下半年亦未有計劃減少客運運力。劉凱詩亦稱，中東部分航點因應戰事暫停，有關機隊已即時調配至加開的歐洲航班，而今年國泰集團整體運力預計增加10%，會繼續因應情況調配機隊網絡。

上半年國泰燃油對沖錄得盈利8.8億元，財務總裁沈碧嘉指出，該集團按照一貫策略，未來12個月的對沖覆蓋率約30至35%，目前行之有效，並指出雖然對沖的資產是布蘭特原油，而非飛機使用的航空燃油，但目前無意改變對沖政策。

有信心快運扭虧為盈

香港快運上半年虧損大幅收窄86%，身兼快運主席的林紹波指出，快運業績已重回正軌，有信心可扭虧為盈，對下半年審慎樂觀。他指出，香港快運在下半年的需求健康，而近年已擴大航點，從集中日本航線擴至內地及東南亞航點，亦擴大銷售網絡至大灣區與東南亞。他指出，香港快運會持續發掘新航點，並因應表現靈活取消及轉換新航線，務求建立出長遠營運的目的地。

貨運方面，劉凱詩表示，目前AI相關貨物需求仍然強勁，至少延續至第三季，「一些半導體部件從東北亞轉到東南亞加工『走幾轉』，最終轉到北美，帶動區內及國際貨運流動。」

承諾1500億元重大投資 有信心長遠回報可觀

另外，國泰已承諾作出1500億元投資，未來10年在市場條件許可下，計劃接收150架新飛機，並將網絡擴展至150個航點。林紹波指出，有關重大投資將支持香港航空樞紐發展，而過去幾年業績穩健，有足夠資源投資未來，並非常看好香港航空業前景，有信心未來帶來可觀回報。