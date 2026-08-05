Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大酒店上半年扭虧為盈 不派中期息 受惠大中華及美國酒店業務轉強

股市
更新時間：15:23 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:23 2026-08-05 HKT

半島酒店母企大酒店（045）公布6月底止上半年業績，純利2300萬元，基本虧損則收窄至1700萬元，去年同期則蝕2.89億元；收入按年增長近20%至近39.3億元，不派中期息。集團表示，上半年扭虧為盈主要受惠於大中華地區及美國的酒店業務表現轉強，歐洲兩間新酒店營運表現提升，以及審慎的定價策略和嚴格控制成本。

酒店分部收入按年增加10%

大酒店指，酒店分部是集團上半年業績改善的主要動力，各主要指標均較去年同期大幅改善，酒店分部收入按年增加10%至31.16億元，旗下大中華地區半島酒店上半年平均可出租客房收入升29%，歐洲及美國分別升11%及16%。

大酒店指，期內商用物業收入升7%至近4.9億元；山頂纜車、零售及其他服務收入升2%至近3.5億元。集團表示，住宅物業出租率維持於97%的高水平，而商場業務則受惠於奢華品牌客流回升及租戶需求增加；香港辦公室租務市場仍然充滿挑戰，繼續審慎管理此部分的物業組合。

董事局批准香港及東京半島酒店翻新

展望未來，集團指，酒店需求持續向好，將繼續致力爭取優質客源，提升營運效率，相信明確的策略方針有助靈活應對地緣政局不穩、匯率波動等挑戰，又指董事局已批准香港及東京半島酒店翻新工程，預算總投資額約21億元。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
3小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
6小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-04 13:32 HKT
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
影視圈
6小時前
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
社會
9分鐘前
尖沙咀酒吧血案，「偉健」等4男落網， 累計16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜勝和「左口」頭馬「偉健」落網 累計16人被捕
突發
2小時前
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
影視圈
2026-08-04 10:00 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT