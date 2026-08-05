大酒店上半年扭虧為盈 不派中期息 受惠大中華及美國酒店業務轉強

半島酒店母企大酒店（045）公布6月底止上半年業績，純利2300萬元，基本虧損則收窄至1700萬元，去年同期則蝕2.89億元；收入按年增長近20%至近39.3億元，不派中期息。集團表示，上半年扭虧為盈主要受惠於大中華地區及美國的酒店業務表現轉強，歐洲兩間新酒店營運表現提升，以及審慎的定價策略和嚴格控制成本。

酒店分部收入按年增加10%

大酒店指，酒店分部是集團上半年業績改善的主要動力，各主要指標均較去年同期大幅改善，酒店分部收入按年增加10%至31.16億元，旗下大中華地區半島酒店上半年平均可出租客房收入升29%，歐洲及美國分別升11%及16%。

大酒店指，期內商用物業收入升7%至近4.9億元；山頂纜車、零售及其他服務收入升2%至近3.5億元。集團表示，住宅物業出租率維持於97%的高水平，而商場業務則受惠於奢華品牌客流回升及租戶需求增加；香港辦公室租務市場仍然充滿挑戰，繼續審慎管理此部分的物業組合。

董事局批准香港及東京半島酒店翻新

展望未來，集團指，酒店需求持續向好，將繼續致力爭取優質客源，提升營運效率，相信明確的策略方針有助靈活應對地緣政局不穩、匯率波動等挑戰，又指董事局已批准香港及東京半島酒店翻新工程，預算總投資額約21億元。