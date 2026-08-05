國泰中期多賺71% 受惠客貨運量齊增長 燃油附加費減輕成本 未來10年航點增至150個

國泰（293）中期純利62.43億元，按年增長71%。中期息每股0.26元，增加30%。國泰指出，中東局勢導致航空燃油成本由第一季至第二季幾乎增加一倍，期內推出了措施試圖減輕部分增加的成本，包括調整客運及貨運燃油附加費。

年內燃油價格續高企

國泰主席白德利表示，雖然航空燃油價格已從第二季的高位回落，但由於中東緊張局勢加劇，近期價格再度回升，預期高企的燃油價格所帶來的影響將於年內餘下時間持續。

下半年審慎樂觀 維持全年客運運力目標

他指出，對今年餘下時間保持審慎樂觀，惟須視乎中東局勢發展及其他宏觀經濟因素而定，仍有望達成2026年集團客運運力增長約10%目標，而踏入第三季度的夏季旅遊需求依然強健。貨運方面，他指出，對即將到來的旺季保持審慎樂觀，並計劃因應預期的需求激增而增加主幹航線的貨機服務，同時透過華民航空營運的額外服務擴充貨運運力。

10年內料接收150架飛機

白德利又指，展望未來10年，在市場條件許可下，其目標是為機隊加入150架新飛機，並將網絡擴展至150個航點，藉此將提供更多運力以支持其增長計劃，並有助加強香港樞紐的網絡連繫。他又指，繼續為國泰的未來作出重要投資，且已承諾投資約1500億元於其機隊、客艙及貴賓室產品， 以及數碼創新，該項投資反映其致力推動業務的長遠增長。

國泰航空票價水平增9% 快運升26%

期內國泰集團收益680.61億元，增加25.3%，主要來自整體運載了更多乘客及貨物，並營運了更多航班，期內客運量上升15.3%及收益率上升9.4%。國泰燃油成本淨額232.24億元，大增58.5%，當中錄得對沖盈利8.78億元，抵銷部分燃油開支。

反映票價變動的國泰航空乘客收益率，期內錄得66.1仙，按年增加9.45%；廉航公司香港快運乘客收益率為54.3仙，增加25.7%。

國泰航空收益為620.49億元，增加24.8%，當中客運收益432億元，多24.8%；而國泰貨運收入138億元，增加23.9%。國泰指，核心的旅遊需求持續強健帶動收益增加，加上第二季中東局勢促使旅客轉用其他樞紐，令途經香港的過境客運量增加；而貨運運力的需求持續殷切，尤其是網絡內的主要航線。數據中心行業及人工智能熱潮，帶動相關高價值科技產品的運載需求。

快運虧損大幅收窄86%

香港快運上半年收入41.39億元，增加37.8%，其虧損為7300萬元，按年大幅收窄86%。國泰指，快運財務表現大幅改善，正邁向業績轉虧為盈之路，然而其表現受到第二季航空燃油價格大幅上漲所影響。