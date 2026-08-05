Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國泰中期多賺71% 受惠客貨運量齊增長 燃油附加費減輕成本 未來10年航點增至150個

股市
更新時間：12:39 2026-08-05 HKT
發佈時間：12:07 2026-08-05 HKT

國泰（293）中期純利62.43億元，按年增長71%。中期息每股0.26元，增加30%。國泰指出，中東局勢導致航空燃油成本由第一季至第二季幾乎增加一倍，期內推出了措施試圖減輕部分增加的成本，包括調整客運及貨運燃油附加費。

年內燃油價格續高企

國泰主席白德利表示，雖然航空燃油價格已從第二季的高位回落，但由於中東緊張局勢加劇，近期價格再度回升，預期高企的燃油價格所帶來的影響將於年內餘下時間持續。

下半年審慎樂觀 維持全年客運運力目標

他指出，對今年餘下時間保持審慎樂觀，惟須視乎中東局勢發展及其他宏觀經濟因素而定，仍有望達成2026年集團客運運力增長約10%目標，而踏入第三季度的夏季旅遊需求依然強健。貨運方面，他指出，對即將到來的旺季保持審慎樂觀，並計劃因應預期的需求激增而增加主幹航線的貨機服務，同時透過華民航空營運的額外服務擴充貨運運力。

10年內料接收150架飛機

白德利又指，展望未來10年，在市場條件許可下，其目標是為機隊加入150架新飛機，並將網絡擴展至150個航點，藉此將提供更多運力以支持其增長計劃，並有助加強香港樞紐的網絡連繫。他又指，繼續為國泰的未來作出重要投資，且已承諾投資約1500億元於其機隊、客艙及貴賓室產品， 以及數碼創新，該項投資反映其致力推動業務的長遠增長。

國泰航空票價水平增9% 快運升26%

期內國泰集團收益680.61億元，增加25.3%，主要來自整體運載了更多乘客及貨物，並營運了更多航班，期內客運量上升15.3%及收益率上升9.4%。國泰燃油成本淨額232.24億元，大增58.5%，當中錄得對沖盈利8.78億元，抵銷部分燃油開支。

反映票價變動的國泰航空乘客收益率，期內錄得66.1仙，按年增加9.45%；廉航公司香港快運乘客收益率為54.3仙，增加25.7%。

國泰航空收益為620.49億元，增加24.8%，當中客運收益432億元，多24.8%；而國泰貨運收入138億元，增加23.9%。國泰指，核心的旅遊需求持續強健帶動收益增加，加上第二季中東局勢促使旅客轉用其他樞紐，令途經香港的過境客運量增加；而貨運運力的需求持續殷切，尤其是網絡內的主要航線。數據中心行業及人工智能熱潮，帶動相關高價值科技產品的運載需求。

快運虧損大幅收窄86%

香港快運上半年收入41.39億元，增加37.8%，其虧損為7300萬元，按年大幅收窄86%。國泰指，快運財務表現大幅改善，正邁向業績轉虧為盈之路，然而其表現受到第二季航空燃油價格大幅上漲所影響。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
3小時前
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
4小時前
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
泰女攜4歲女搭機服安眠藥熟睡 疑遭鄰座男猥褻非禮 褲上驚見白色液體
即時國際
8小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
影視圈
2026-08-04 10:00 HKT
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-04 10:59 HKT
62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆
62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆
影視圈
15小時前
中年好聲音4｜周志康屢傳將出局無阻人氣 曾參加《超級巨聲》 專一形象贏孖生兄周志文
中年好聲音4｜周志康屢傳將出局無阻人氣 曾參加《超級巨聲》 專一形象贏孖生兄周志文
影視圈
14小時前