靜極思動績優股｜唐牛午市攻略
更新時間：12:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：12:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：12:30 2026-08-05 HKT
本欄愛股之一五谷磨房（1837）半日搶高近半成，收報1.62元。點解突然起動？相信和即將公佈中期業績有關。集團去年全年收入增長22.6%，達25.3億元人民幣，期內盈利增長逾四成至2.7億元人民幣。集團早在3月發佈今年1至月的銷售數字，實現銷售額介乎6.6億至6.7億元人民幣，按年增幅達五成，由此可見，即將公佈的中期業績值得期待。
事實上，控股股東天然資本亦連番增持股份，平均價介乎1.4395至1.6878元，最新持股升至42.76%，股價在7年高位依然積極出手，似乎信心十足。現價市盈率12倍，股息率逾4厘，以增長股來說絕對唔貴，且看業績會否為股價注入新動力吧。
唐牛
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