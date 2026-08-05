據報美國擬禁中國光模塊進口 中際旭創曾挫16% 回應稱文件未出台暫不評論

據路透社報道，負責監管美國電訊行業的聯邦通訊委員會（FCC）正在制定措施，禁止進口中國光收發模塊。受消息影響，中際旭創（3308）今早曾挫16%，低見988元；最新跌幅收窄至近6%。據內媒引述該公司負責人指，已注意到相關市場信息，經核實，FCC尚未出台相關領域限制性文件。就禁令出台後的影響，因並未出台，暫時不予評述。

另外，A股相關公司新易盛亦分別回應，公司已關注到上述消息，相關影響公司會密切關注。目前這一消息還未有權威來源，如果確實達到訊息披露標準，公司會通過發布公告等其他方式進行回應。

天孚通信則稱，相關消息對公司的影響主要體現在市場情緒上，具體影響多大，還得看市場傳聞是不是真的。該公司相關人士指，公司是做光器件的，光模塊是其下游客戶。

光收發模塊主要用於數據中心內部的高速光纖數據傳輸。路透報道指，美方希望今年內公布並實施禁令，以防中國企業通過相關設備竊取數據、植入惡意軟件或干擾數據中心運作。這些數據中心部署着用於訓練和運行AI模型的晶片。

