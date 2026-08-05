AI內存股回升或搶走港股資金｜古天后

8月5日，部份時間有陽光，日間天氣酷熱，但局部地區有驟雨。重型機械巨頭Caterpillar及大數據公司Palantir業績理想，加上美伊局勢有所緩和，國際油價顯著急回，美股道指繼周一刷出收市新高後，隔晚一度升超過1000，首次升越54000，與標指齊創即市及收市歷史新高，標指首次升穿7700水平。美市收市，道指升907點或1.71%，報54085，連續兩日創新高；標指升136點或1.79%，報7736；納指急彈671點或2.59%，報26584。

Caterpillar季績勝預期，紓緩市場對向數據中心銷售發電設備前景擔憂，股價一度勁升12.6%，收市升幅收窄至5.6%，為表現最好道指成份股。相反，Nike回落2.6%，為表現最差道指成份股；Palantir股價炒高29.5%。SpaceX周二收市後公布上市後首份業績，業績公布前股價彈高9.4%，不過盤後則跌逾7%。亞馬遜創辦人貝索斯申報減持1500萬股，涉40.7億美元，拖累股價逆市跌2.3%。蘋果公司股價回升2%，英特爾、Sandisk抽高10.8%，SK海力士回升8.2%，高通、超微半導體(AMD)、美光升7%或以上。

城堡證券股市和股票衍生工具策略主管Scott Rubner表示，散戶投機交易降溫後，市場正從資金主導環境，回歸到由盈利、企業需求及宏觀背景為主環境，目前推動牛市因素仍穩固。該行數據顯示，散戶上周拋售美股為2022年以來單周最多，主要集中於科技股。美國10年期債息曾降7.3個基點，至4.611厘。美滙指數一度升0.16%至100.06，其後反覆偏軟；日圓回落0.5%至157.96兌每美元。

港股昨日先升後回，恒指高開81點，早段一度升至26187點高位，可惜無以為繼，其後更一度考驗250日線，低見25768，高位回落逾300點，但250日線見支持反彈，最終跌幅收窄至156點，收報25852，穩守於250日線之上，但成交額縮減至2578億元，上升動力明顯減弱。

好淡雙方25700-26000水平角力

恒指昨日日線出現穿頭破腳利淡形態，不過至夜期時段，夜期隨美股顯著上升而反彈，夜期重返25900水平之上，今早黑期亦穩守於25900水平之上，料今早大市略為高開，能否重上26000關企穩，再向上挑戰26300/26500/26800阻力，抑或回踩下方支持25700/25500/25200，暫仍屬未知數。不過目前恒指正處於由1月高位延伸至今之下降軌頂部，及由6月低位反彈至今之上升軌通道之交匯點，要再向上突破必要連續企穩26000收市超過三個交易日，相反向下展開調整，則要確認跌穿25700收市超過三個交易日，方有較明顯方向。目前，好淡雙方於25700-26000水平角力，但暫時反彈升勢仍未結束，只處於高位整固。值得留意美股方面，AI相關股份再度回勇，如給引資金回流，可能再出現老登股回落，新科技股熱炒狀況，反而不利港股繼續向上。

古天后