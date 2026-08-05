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恒指高開38點 阿里騰訊推新AI模型齊造好 智譜新模型疑曝光飆近4% | 港股開市

股市
更新時間：09:25 2026-08-05 HKT
發佈時間：09:25 2026-08-05 HKT

美國財政部長貝森特表示，美伊預計在極短時間內重開霍爾木茲海峽。國際油價齊跌。紐約期油原油今早曾跌0.55%，報每桶75.35美元；布蘭特原油亦下跌0.36%，報每桶76.53美元。油價回落緩解通脹擔憂，並抑制市場對年內聯儲局升息超過一次的預期，市場風險情緒被點燃。

美股三大指數集體上升

美股三大指數全線造好，道指升907點或1.71%，收報54085點；標指升136點或1.79%，收報7736點，兩者皆創下歷史新高；納指升671點或2.59%，收報26584點。

重磅科技股大多上漲，英偉達升2.56%；蘋果升1.96%；Tesla升1.64%；Google升1.11%；微軟升1.06%；Meta微跌0.39%；亞馬遜逆市跌2.32%。

存儲板塊升勢強勁，閃迪升10.84%，Rambus升9.04%，SK海力士升8.17%，美光科技升7.62%。

SpaceX收入升預期 惟盤後急挫

焦點股方面，SpaceX收市後公佈首份業績，收入增長92%，遠勝市場預期，另外，AI業務虧損縮小幅度超出預期，惟AI相關資本支出超出預期。公司股價盤後跌7.47%，收報115.97美元。 

港股方面，恒指高開38點，報25890點。科網股走勢個別發展，其中阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）雙雙發布全新人工智能（AI）模型，帶動兩隻重磅股開市齊造好。 

阿里巴巴開市升2.07%，該公司旗下千問圖像生成模型Qwen-Image-3.0正式上線，向所有用戶全部開放。在國際評測平台Arena.ai的最新榜單中，Qwen-Image-3.0位列國內第一。

騰訊亦升1.19%，該公司旗下混元8月4日正式發佈新一代語音識別模型Hy ASR 3.0 preview。目前該模型已上線並對外提供API服務，可應用於多場景，包括智能客服、內容理解、語音搜索等。

其他科網股，小米（1810）升0.14%；京東（9618）跌0.39%；美團（3690）跌1.13%。

智譜（2513）下一代模型GLM-5.3疑似被提前曝光，加上國投證券國際看好其商業化爆發潛力，開市升3.96%。 

北水動向方面，周二淨賣出港股25.71億港元。阿里巴巴（9988）、華虹宏力（1347）、中芯國際（981）分別獲淨買入15.49億港元、11.83億港元、10.62億港元；美團（3690）、騰訊（700）分別遭淨賣出12.27億港元、7.23億港元。    
 

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