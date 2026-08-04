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美伊有望重啟霍峽 道指勁升800點 與標指齊創新高 SpaceX績前升6%

股市
更新時間：21:48 2026-08-04 HKT
發佈時間：21:48 2026-08-04 HKT

美伊有望重新開放霍爾木茲海峽，加上Caterpillar（CAT）、Palantir（PLTR）等焦點股份業績勝預期，美股連日抽升。道指及標指創歷史新高。

道指報53983點，勁升805點；標指報7647點，升47點；納指報26233點，升320點或1.2%。港股夜期則報25791點，低水62點。

美國財長貝森特指，美伊或於周二或周三達成協議，開放霍爾木茲海峽，恢復商船的自由通行。油價繼續受壓，紐約期油報每桶77.53美元，跌3.5%。

市場關注SpaceX火箭技術進展

SpaceX（SPCX）績前升6%，該集團收市後將公布上市後首份季績，市場預期收入69.3億美元，每股虧損0.26美元。美國銀行高級航天與國防分析師Ron Epstein表示，將密切關注星艦（Starship）在火箭工程的進展，以及實現可重複使用性的發展方向。

Palantir績優飆兩成 Caterpillar領漲藍籌

藍籌股Caterpillar急漲逾11%，帶動道指創新高。該集團上季收入達205億美元，按年上升24%，經調整每股盈利達8.17美元，大增73%，皆好過市場預期。至於Palantir勁飆20%，其上季收入19.35億美元，增長93%，經調整每股盈利0.41美元，遠勝預期，並上調全年業績指引。

專家：市場重現「動物本能」

盈透證券高級經濟學家Jose Torres表示，市場踏入8月後的「動物本能」相當高漲，主要受到日前發布的最新製造業與服務業數據，以及企業業績的盈利前景提振，改善投資回報的預期。

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