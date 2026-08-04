恒指公司稱今年來逾60%主板股票下跌 恒指期內微升 反映港股基準地位

恒指公司發表指數快訊表示，恒指近57年來，一直是香港股票市場的旗艦指數， 歷經不同市場週期，依然持續反映香港股市的整體表現。

恒指採用流通市值加權的方式編製指數，亦是全球主要股市基準所廣泛採用的指數編製方式。恒指通過聚焦於大型及中型市值公司，同時對成份股權重設有上限，從而於市場代表性與可投資性之間取得平衡。

該公司指，港股目前的上升周期始於 2024 年，在本輪市場周期中，在逾2,000隻主板上市股票之中，有一半錄得正回報。而上升幅度超過50%的股票中，約 75%為恒生綜合指數（恒生綜指）以外的微型市值股（恒生綜指涵蓋主板總市值約 95%）。期內，聚焦大型及中型市值公司的恒指累計上升46%。

2026 年以來，市場跌勢更趨廣泛，超過 60%的主板上市股票年初至今下跌。相比之下，恒指期內錄得輕微升幅。恒指公司表示，這進一步鞏固了恒生指數作為香港股市主要基準的地位，反映了市場中最大、流動性最強的股票的表現。

以較少成份股緊貼市場

恒指公司又指，一個有效的基準，取決於其能否充分捕捉所代表市場的表現。同時，基準亦須保持足夠的可投資性，以支持圍繞該基準建立的產品生態圈。更廣泛的香港股票市場可以恒生綜指為代表，其市值覆蓋率約為 95%。然而，要達到此覆蓋水平，需要超過 500 隻成份股；相較之下，恒指目前僅以93隻成份股代表市場。而恒指及恒生綜指走勢基本上一致，兩者的相關系數超過 0.99，顯示恒指能夠以明顯較少的成份股數目緊貼市場形勢。

恒指市值覆蓋率升至64%

快訊又指，恒指的市場代表性亦持續改善。過去數年，恒指的市值覆蓋率由 2020 年約 58%上升至2026 年6 月底的 64%。恒指的市場代表性同樣反映於其行業構成。截至今年6月30日，按指數比重計，恒指前三大行業為金融業（34%）、非必需性消費（21%）及資訊科技業（17%），與現時整體港股的行業結構相若；今年首7個月，金融業為恒指表現的最大貢獻行業，而非必需性消費及資訊科技業則是期內兩大拖累因素。

