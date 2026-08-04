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置富產業中期可分派收益跌4% 續租租金跌幅收窄 料零售市場溫和復甦

股市
更新時間：17:31 2026-08-04 HKT
發佈時間：17:31 2026-08-04 HKT

置富產業信託（778）公布6月底止中期業績，可供分派收益3.62億元，按年下跌4.1%；每基金單位中期分派17.5仙，少派5%。置富指，續租租金調升率持續錄得負增長，惟跌幅已較前一個半年度收窄，其出租率亦升至6年新高，反映租務市況逐步改善。

期內，收益8.21億元，按年跌3.9%，主要反映往年租金調整的延續影響，以及在零售市況轉變下，續租租金調升率持續錄得負增長。物業淨收入5.84億元，下跌4.6%。

零售格局持續重塑 競爭續激烈

置富管理人行政總裁趙宇表示，在消費意欲改善及旅客相關消費的帶動下，預期香港零售市場將繼續溫和復甦，而隨着電子商務日益普及、消費外流及顧客喜好轉變持續重塑零售需求格局，經營環境料將維持競爭激烈。她稱，管理人將繼續專注於維持物業組合高出租率，並優化租戶組合，引入更多服務及生活體驗為主導的業態，以迎合區內居民需求。

租金表現有初步企穩之勢

置富指出，上半年新簽訂的租約總面積達37.5萬平方呎，佔整體物業組合面積的12.4%，租戶續租率則維持於82%的健康水平，而截至6月底，物業組合出租率進一步提升至96.4%。該公司指出，出租率持續改善，加上期内新簽租約的租金減幅明顯收窄，顯示物業組合的租金收入有初步企穩之勢。

置富指出，截至6月底，物業組合由16個分布於香港多個區域及1個於新加坡的零售物業組成，其中包括約300萬平方呎的零售樓面及2793個車位。

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