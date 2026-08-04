證券期貨總會促盡快實施T+1交易 倡擴大聯繫匯率波動區間 應對美元霸權退潮

香港證券及期貨專業總會向行政長官李家超提交《2026年施政報告意見書》，就香港金融服務業的未來發展提出全面政策建議，涵蓋現貨市場、企業融資、商品期貨、合規及反洗錢、資產管理、數字金融、綠色金融等多個範疇。會方促請本港盡快實施「T+1」交易及結算制度，以及建議進一步調低股票印花稅。同時該會建議成立「港元貨幣制度改革專家委員會」，研究擴大聯繫匯率波動區間。

再倡調低股票印花稅

香港證券及期貨專業總會意見書指出，縮短結算周期 「T+1」可降低系統性結算風險，提升市場效率與資金周轉；又建議改善中小型及外地券商取得即時市場數據的收費安排，檢討最低月費制度，改為按實際用量計費；並建議進一步調低股票印花稅、豁免中小券商特定牌照年費，以及設立網絡安全專項配對基金支援中小券商。

促對「免佣金」券商作反壟斷措施

該會亦呼籲檢討證券業惡性價格競爭，建請競爭事務委員會與證監會介入，研究大型互聯網券商利用補貼進行「零佣金」、「免平台費」、「零利息」等掠奪性定價，對本地金融生態的長遠危害，制定防範價格壟斷的指引，保障中小型券商在公平的營商環境下競爭。

建議參與伊斯蘭金融

意見書亦提倡，香港將伊斯蘭金融納入金融業多元發展策略，包括推動銀行開設伊斯蘭金融服務窗口、港交所設立「伊斯蘭合規上市證券認證制度」等。企業融資方面，該會建議香港升級為內地企業「出海」的全周期融資平台，提供上市前重組、上市後再融資、跨境資金調度與國際化配置的全鏈條服務，又建議進一步擴大港股通範圍，讓合資格外企一上市即可接入內地資金。

建議聯匯掛鈎一籃子貨幣

另外，會方亦提出改革聯繫匯率制度，建議由金管局、財庫局牽頭，邀請專家於2027年內提交中期報告，研究擴大聯繫匯率波動區間，由現時7.75至7.85適度拓寬，並考慮建立「一籃子貨幣參考機制」，逐步將人民幣、歐元、黃金等納入錨定組合，降低對美元的單一依賴。會方指出，「聯繫匯率制度是歷史產物，並非永恆不變的經濟規律」，若香港繼續固守舊制，一旦美元出現較大波動或信用危機，港元將毫無緩衝空間，在面對美元霸權退潮的長周期轉變，應為下一代香港人保留貨幣自主的空間。

促檢討強積金借貨沽空問題

該會亦提及，現強積金機制下，基金經理可以將強積金基金內持有的股票，借出作賣空活動，批評此舉不僅有違受託責任，更可能動搖市場穩定，實屬「搬起石頭砸自己的腳」，促政府必須正視。該會呼籲政府立即檢討強積金證券借貸機制，包括強制基金經理披露借出股票詳情及收益淨額，以及考慮直接廢除借貨賣空的權力。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，香港的競爭力源自靈活應變，而非墨守成規，面對全球金融格局的深刻變革，必須以遠見和決心推動改革，冀意見讓香港金融市場更高效、更可及、更具創新力、更具韌性。