智平方據報考慮來港上市 公司估值逾200億

彭博引述知情人士報道，中國機械人製造商智平方（AI² Robotics）正考慮來港進行首次公開招股（IPO）。

最快明年進行IPO

知情人士表示，這家總部位於深圳的公司正與顧問合作籌備潛在的上市計劃，最快可能於明年進行。有關IPO的討論仍在進行中，具體細節如發行時間，仍可能發生變化。

智平方近期在一輪融資中籌集了近50億元人民幣，使其估值突破200億元人民幣。報道指，在競爭激烈的機械人領域中，僅有極少數企業能達到這一估值水平。

智平方成立於2023年，主要研發與製造涵蓋科學研究、開發、工業製造及服務等領域的通用機械人。此外，該公司還開發了一款專為物理世界導航而設計的人工智能大模型，名為AlphaBrain。

隨著技術研發資金需求的增加，越來越多中國機械人企業尋求上市，例如杭州宇樹科技將於本月較後時間開始其規模達42億元人民幣的上海IPO申購。

