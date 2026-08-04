比亞迪雙頂格局 開淡倉值博｜唐牛午市攻略

恒指今早一度挑戰26200水平，然後又急回至25800，半日走勢與昨日差不多。始終升到上來呢個位置，要有新的催化劑才能帶動大市走出悶局，且看今日滙豐（005）公佈業績，能否令港股走出方向。

AI股蟹貨一層層難突破

近日較少染指早前當炒的晶片硬件大模型股，雖說短期底已打好，但樓上蟹貨一層疊一層，要突破並非易事，相反傳統科技股如阿里巴巴（9988），一關破完又一關，向上形態明顯，造好倉較易操作，同樣情況亦在騰訊（700）及美團（3690）身上出現。

比亞迪見8字頭不是難事

淡倉方面，仍在回味小米（1810）完美淡倉的戰友，不妨留意比亞迪（1211），走勢角度出發，同樣出現雙頂格局，如果殺落的話，見8字頭不是難事，止蝕位放在97元，有一定值博率。比亞迪熊59874，收回價101元，實際槓桿12倍。

唐牛

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