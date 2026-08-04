滙豐第二季稅前多賺60%勝預期 恢復最多10億美元回購 派息維持10美仙

滙豐控股（005）今日公佈中期業績勝市場預期，列帳基準除稅前利潤按年升23%至195億美元；除稅後利潤為153億美元，按年增23%；第二次股息維持每股10美仙。該行又有意啟動最多10億美元的股份回購，預計將於2026年第三季業績公布前完成。滙控的股份回購之前因應恒⽣銀⾏私有化而暫停三個季度。

上半年收入增⻑11%⾄377億美元；以年率計之平均有形股本回報率為18.2%， 若不計及須予注意項⽬則為19.1%。

單計第二季，列帳基準除稅前利潤按年升60%至101億美元，勝預期；除稅後利潤為79億美元，按年增63%。 季內收入191億美元，增幅反映銀行業務淨利息收益增加，以及國際財富管理及卓越理財業務分部，和香港業務分部旗下的財富管理業務費⽤及其他收益在客⼾活動增加的⽀持下強勁增⻑。第二季預期信貸損失為11億美元，與2025年第二季持平。2026年第二季的提撥主要包括第三級提撥，當中包括與香港商業房地產行業相關的準備2億美元。

有信⼼達成有形股本回報率17%⽬標

前景展望方面，滙控表示，依然有信⼼能夠達成2026年2⽉訂立的⽬標，包括2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚⾄更⾼；繼續以2026⾄2028年收入按年增⻑為⽬標，⼒求2028年的收入較2027年增⻑5%。

艾橋智：讓集團更多優勢充分發揮

集團⾏政總裁艾橋智提到，下⼀階段的重點是讓集團的更多優勢得到充分發揮，他指完成恒⽣銀⾏私有化是⼀個例⼦。此舉融合兩家標誌性銀⾏的優勢，讓廣⼤客⼾及股東受惠。

BI分析師Tomasz Noetzel 及 Lento Tang在業績前的報告指出，期內香港銀行同業拆息（Hibor）上升了20至30個基點，有望實現該行在5月上調的全年銀行淨利息收入至約460億美元的指引。財富管理是另一個焦點，因內地5月底打擊非法跨境交易，遏制資本外流，市場密切注視滙控的業績會否受有關政策影響。摩根大通報告指，渠道調查顯示，內地這些行動對淨新增資金流入（net new money flows）和財富管理服務費收入的影響至今仍然溫和，不過在監管部門發出進一步指引之前，其長期影響仍未明朗。

此外，據彭博數據顯示，滙控截至上周五的預測市賬率已升至1.89倍，創下自2007年底以來的最高水平，並且是過去十年平均水平的兩倍以上。彭博指，高企的估值意味著市場容不下任何令人失望的空間，這進一步促使市場將焦點凝聚於股份回購的前景。事實上，綜合分析師目標價預測，滙控股價在未來12個月內預計將有3.8%的下調空間。