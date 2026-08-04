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亞馬遜市值突破3萬億美元 另貝索斯沽逾40億美元股票

股市
更新時間：10:50 2026-08-04 HKT
發佈時間：10:50 2026-08-04 HKT

亞馬遜市值周一（4日）首次突破3萬億美元，成為全球歷史上第五間達成這一里程碑的公司。另外，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）提交申報文件披露，出售1500萬股、市值40.7億美元的股票。

亞馬遜周一股價延續了上周業績發布後的強勢，曾升5.7%高見287.2美元，收市報284.02元，升4.6%。而在貝索斯再度出售持股消息後，亞馬遜盤後股價跌逾1.5%。

亞馬遜第二財季業績顯示，雲計算業務收入增速進一步加快，幫助該公司加入英偉達、Alphabet、微軟和蘋果公司的行列，成為全球僅有的5間市值達到3萬億美元的企業。亞馬遜的財報顯示，旗下雲計算業務Amazon Web Services上季度營收創下2021年以來最快增速。受此提振，公司股價單日飆升逾15%，創下逾14年來最大單日漲幅，市值增加近4000億美元。

另外，貝索斯在周一提交了一份文件，披露計劃出售1,500萬股普通股，總市值約為40.7億元；計劃出售日期為8月3日，該交易依據其於2025年11月14日制定的交易計劃進行。
 

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