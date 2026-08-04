恒指仍有衝高誘因｜古天后

8月4日，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。中東地緣緊張局勢略為緩和，特朗普表示暫時放過伊朗，畀多個機會佢哋進行談判，國際油價及美國債息從高位回落，美股周一做好。道指收市創歷史新高，指數高開274點後，升幅擴大至最多745點，高見53230，美市收市，道指升693點或1.32%，報53178，再創新高；標指升110點或1.48%，報7600；納指反彈540點或2.13%，報25913。

分析員指AI近期整固非不尋常

重磅股中，亞馬遜上周五業績後股價炒高逾15%，周一收市升幅收窄至4.6%，市值首次突破3萬億美元。Meta、Alphabet及微軟股價反彈升幅介乎4.9%至6%，但蘋果公司續跌1.8%。經過近十年延期，美國聯邦航空管理局(FAA)批准波音737 Max 7的適航認證，波音股價彈升8%，為升幅最大道指成份股；麥當勞跌2%，為表現最差道指成份股。SpaceX本周公布上市後首份業績及首批股份獲解禁出售，股價早段跌3.3%後倒升5.6%。據S3 Partners資料顯示，截至7月29日止，SpaceX被沽空股份數目增加至2.193億股，佔可供公開交易股份約34%。呢啲情況，隨時挾沽空嚟個大反彈。高盛策略員斯奈德(Ben Snider)認為，人工智能(AI)交易最近整固並非不尋常，投資者去槓桿化後意味前景改善，最終能否再現升勢取決未來業績表現。

美國10年期債息曾回落7.8個基點，至4.667厘。紐約聯儲銀行總裁John Williams於路透訪問中表示，美國現時利率依然處於良好位置，個人估算通脹於今年下半年回落後，明年進一步向下。呢個言論鴿味滲出，令債息有所回落。美滙指數曾跌0.5%至99.418，其後回穩；揣測美日再度聯手干預滙市，日圓一度攀高1.38%至155.23兌每美元，其後大部分升幅蒸發。

26150-26200仍為上方阻力

港股8月開局表現反覆，恒指高開102點後，一度升249點見26133高位，但其後曾倒跌72點至25811低位，250日線25726未有受威脅，又再上返5日線之上收市，報收26009，升124點。不過成交額只有2551億元，雖然北水再度流入，但未見價量齊升，上升動力明顯減弱。其實自從港股升至25000水平之上後，成交一直未見隨價上升，市寬亦有少少背馳，跟唔上指數上升步伐，可能同短線RSI 2已見超買有關，資金只集中個別指數成份股，加上7月初至今，累計升幅已逾3000點，高位抖抖氣，甚至嚟一個小型調整亦屬合理。牛熊證喺近1000點上下嘅街貨失衡情況未見扭轉，但由極端失衡略有改善至三七比例。由26100至26550熊證街貨數量仍大，呢幾百點嘅熊證街貨高達3797張，恒指仍有一定誘因再衝高。暫時上方阻力仍為26150-26200，下一阻力為26300，26500短線阻力仍大。至於下方首個支持為已上移之5日線約25900，下一支持為250日線約25700水平，重要支持為50日線及10日線約25500-25600，失守則100日線及20日線分別為25150及25000水平不容有失。

古天后