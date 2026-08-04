Palantir業績勝預期盤後飆15% 美國商業收入增149% 全年收入指引升至逾81億美元

美國AI數據分析軟件公司Palantir（美：PLTR）公布第二季業績，收入及盈利均大幅超越市場預期，並顯著上調全年收入及經營溢利指引。行政總裁Alex Karp以「超乎想像」形容季度表現，帶動股份盤後最多急升15%至144.65美元。

Palantir第二季收入按年增長93%至19.4億美元，高於市場預期的約18億美元；經調整每股盈利為0.41美元，亦勝預期的0.35美元。

CEO形容表現「令人震驚」

美國商業業務成為最大增長引擎，收入按年急升149%至7.64億美元，高於分析員預期的7.164億美元。Karp形容有關表現「令人震驚」，並表示公司業務正以前所未有的速度及規模複合增長。美國政府收入亦按年增長90%至8.09億美元，令美國整體收入升115%至15.7億美元。

全年收入指引上調幅度勝預期

因應第二季表現，Palantir把全年收入指引由原先最高76.62億美元，大幅上調至81.5億至81.58億美元，遠高於分析員此前約77億美元的平均預期。

公司亦將全年美國商業收入預測上調至超過34.24億美元，較原先的32.24億美元提高約2億美元，預計按年增長不少於134%。

第三季收入料突破21億美元

展望第三季，Palantir預計收入介乎21.6億至21.64億美元，高於分析員約20億美元的平均預測；經調整經營溢利料介乎12.92億至12.96億美元。

不過，公司財務總監Dave Glazer提醒，第三季開支將有所增加，主要涉及季節性招聘、產品開發及市場推廣。另外，Palantir第二季經調整毛利率為86%，較首季輕微下降，原因包括為一名政府客戶承擔雲端託管服務。

海外收入增速明顯落後

相較美國業務的高速增長，Palantir海外收入按年僅增長33%至3.625億美元。法國及英國近期均有官員提出減少依賴美國科技企業，轉而支持本土公司向國家安全及關鍵基建提供軟件。

Karp在分析員電話會議上承認，歐洲業務增長表現欠佳。海外政府推動科技自主，可能成為Palantir進一步拓展國際市場的阻力。

無懼AI大模型侵蝕市場份額

市場此前憂慮Anthropic等大型語言模型開發商自行銷售企業軟件，可能侵蝕Palantir的市場份額。Karp則反駁，企業不會願意讓模型供應商自由接觸其核心數據、提示詞及商業決策智慧。他更讚揚Palantir的客戶拒絕成為「語言實驗室的附庸」，並強調客戶使用其產品可隨時更換底層模型，無需依附單一AI供應商。

