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港股高開81點 阿里升逾1% 藥明康德上調全年指引飆一成 | 港股開市

股市
更新時間：09:25 2026-08-04 HKT
發佈時間：09:25 2026-08-04 HKT

美國與伊朗緊張局勢再度出現緩和的跡象。特朗普表示，關於與伊朗的談判，第一階段是開放霍爾木茲海峽，第二階段是無核化。他更稱，霍爾木茲海峽可能最遲明天重開。

美股三大指數集體造好，道指升693點或1.3%，收報53178點，創下收盤新高；標普500指數升110點或1.48%，收報7600點；納指升540點或2.1%，收報25913點。

亞馬遜市值首破3萬億美元 

美股七巨頭指數上漲3.6%，創3月31日以來最佳單日表現。Meta升6.02%；微軟升4.93%、Google升4.88%，亞馬遜升4.58%，市值首次突破3萬億美元創歷史新高，成全球第五家達此里程碑的上市公司；Tesla升3.49%；英偉達升2.93%。

Palantir績優飆近15% 

AI應用軟件股持續走強，Reddit升9.98%，Snowflake升4.86%；ServiceNow、Applovin、Datadog均升逾2%。Palantir業績公佈後升近15%至144.45美元，該公司第二季度收入達19.4億美元，高於分析師預期18.1億美元；調整後每股收益（EPS）為0.41美元，高於分析師預期0.35美元。

港股方面，恒指高開81點，報26090點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升1.28%；騰訊（700）升0.12%；京東（9618）升0.08%；小米（1810）跌0.36%；美團（3690）跌0.54%。

北水動向方面，周一淨賣出港股110.31億港元。 盈富基金（2800）、阿里巴巴（9988）、騰訊控股（700）分別獲淨買入47.5億港元、41.69億港元、24.32億港元；中芯國際（981）、華虹宏力（1347）、建滔積層板（1888）分別遭淨賣出10.64億港元、4.02億港元、3.11億港元。  

藥明康德收入增速最高達39% 

藥明康德（2359）開市升16點或9.94%至179.1元。該公司表示，得益於多個客戶產品的更大成功，以及公司獨特的CRDMO模式，全面上調2026年全年業績指引。預計2026年公司整體收入由人民幣513至530億元上調至人民幣585至605億元，持續經營業務收入較去年同期增速由18%至22%上調到35%至39%。
 

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