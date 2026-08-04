恒指半日跌126點 失守兩萬六 藥明康德績優飆逾一成 中際旭創急升近17%  | 港股午市

港股高開低走，恒指今早高開81點，惟其後乏力轉跌，中午跌126點或0.49%，報25882點，失守26000點，半日成交金額1,351億元；科指跌9點或0.19%，報4866點。

科網股走勢不一，阿里巴巴（9988）升1.36%至126.9元；百度（9888）升0.4%；京東（9618）跌0.54%；美團（3690）跌0.59%；騰訊（700）跌0.61%；小米（1810）跌0.93%。

藥明康德上調全年指引

藥明康德（2359）公布業績後，大幅刺激股價造好，半日升10.68%至180.3元，成表現最好藍籌。該公司公布上半年收入按年增長38.9%至289億元人民幣，淨利潤增長33.7%至110.8億元人民幣，同時全面上調全年指引。相關板塊同步造好，凱萊英（6821）升8.26%；康龍化成（3759）升8.02%；藥明生物（2269）升3.61%。

英偉達資深副總裁Gilad Shainer宣告，共同封裝光學步入量產，同時點名未來光通訊市場最大商機在於垂直擴充，所需頻寬效能將會是水平擴充的十倍。 受消息刺激，光通訊概念股集體造好，中際旭創（3308）急升16.7%，報1,174元，盤中一度升18.09%，高見1,188元。高盛指出，該公司為全球行業龍頭，憑藉研發儲備、供應鏈穩定性與顧客黏性，有望充分享受行業紅利。海光芯正（1191）升27.69%；劍橋科技（6166）升16.05%；長飛光纖光纜（6869）升7.94%。

迪普科技績後受捧

個股方面，迪普科技（1384）盤中升逾10%，半日收報34.96元，升7.24%。該公司公佈中期業績，收入顯著成長，達到2.84億元人民幣，較去年同期增長115%。其中，AI業務收入飆升209.2%，達到2.26億元人民幣。

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美國與伊朗緊張局勢再度出現緩和的跡象。特朗普表示，關於與伊朗的談判，第一階段是開放霍爾木茲海峽，第二階段是無核化。他更稱，霍爾木茲海峽可能最遲明天重開。

美股三大指數集體造好，道指升693點或1.3%，收報53178點，創下收盤新高；標普500指數升110點或1.48%，收報7600點；納指升540點或2.1%，收報25913點。

亞馬遜市值首破3萬億美元

美股七巨頭指數上漲3.6%，創3月31日以來最佳單日表現。Meta升6.02%；微軟升4.93%、Google升4.88%，亞馬遜升4.58%，市值首次突破3萬億美元創歷史新高，成全球第五家達此里程碑的上市公司；Tesla升3.49%；英偉達升2.93%。

Palantir績優飆近15%

AI應用軟件股持續走強，Reddit升9.98%，Snowflake升4.86%；ServiceNow、Applovin、Datadog均升逾2%。Palantir業績公佈後升近15%至144.45美元，該公司第二季度收入達19.4億美元，高於分析師預期18.1億美元；調整後每股收益（EPS）為0.41美元，高於分析師預期0.35美元。

港股方面，恒指高開81點，報26090點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升1.28%；騰訊（700）升0.12%；京東（9618）升0.08%；小米（1810）跌0.36%；美團（3690）跌0.54%。

北水動向方面，周一淨賣出港股110.31億港元。 盈富基金（2800）、阿里巴巴（9988）、騰訊控股（700）分別獲淨買入47.5億港元、41.69億港元、24.32億港元；中芯國際（981）、華虹宏力（1347）、建滔積層板（1888）分別遭淨賣出10.64億港元、4.02億港元、3.11億港元。

藥明康德收入增速最高達39%

藥明康德（2359）開市升16點或9.94%至179.1元。該公司表示，得益於多個客戶產品的更大成功，以及公司獨特的CRDMO模式，全面上調2026年全年業績指引。預計2026年公司整體收入由人民幣513至530億元上調至人民幣585至605億元，持續經營業務收入較去年同期增速由18%至22%上調到35%至39%。

