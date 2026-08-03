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美股道指升逾600點挑戰新高 亞馬遜漲半成 市值突破3萬億美元

股市
更新時間：21:58 2026-08-03 HKT
發佈時間：21:35 2026-08-03 HKT

美國取消原定對伊朗的打擊行動，油價應聲下滑，提振美股。道指一度升逾600點，逼近歷史新高。

道指報53165點，升680點；標指報7551點，升62點；納指報25630點，升257點或1%。港股夜期報26001點，低水8點。

油價挫7%

油價急挫，紐約期油報每桶78.58美元，大跌7.2%。

微軟、Google母企、Meta同升5%

多隻明星科技股造好，微軟（MSFT）、Google母企Alphabet（GOOG）、亞馬遜（AMZN）及Meta（Meta）均升5%。當中亞馬遜創新高，市值突破3萬億美元。

半導體股偏軟，美光（MU）跌近5%，博通（AVGO）、超微公司（AMD）跌逾3%。

專家：市場仍審慎

金融智庫Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli指出，投資者仍然保持謹慎，因為過去多次經歷中東衝突對市場影響，在最終解決之前，仍有較長時間消化。


 

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