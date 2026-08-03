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Shein傳估值遠低於640億美元在港上市 考慮補償後期投資者

股市
更新時間：15:25 2026-08-03 HKT
發佈時間：15:25 2026-08-03 HKT

據彭博引述消息報道，Shein準備以遠低於640億美元的估值在香港上市，但正考慮降低後期投資者的持股成本，可能會向其Pre-D輪、D輪及D+輪融資的投資者，發放現金及授予額外的B類股份，以令其持股成本對應的估值降至約400億美元。

或透過現金及B類股份補償

根據Shein的招股書，Coatue Management、HSG及General Atlantic等投資者均有參與Shein的Pre-D輪、D輪及D+輪融資。招股書又提到，公司計劃透過現金及B類股份補償部分投資者，以配合IPO估值安排，但未披露任何具體條款。
 

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