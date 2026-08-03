Shein傳估值遠低於640億美元在港上市 考慮補償後期投資者
更新時間：15:25 2026-08-03 HKT
發佈時間：15:25 2026-08-03 HKT
發佈時間：15:25 2026-08-03 HKT
據彭博引述消息報道，Shein準備以遠低於640億美元的估值在香港上市，但正考慮降低後期投資者的持股成本，可能會向其Pre-D輪、D輪及D+輪融資的投資者，發放現金及授予額外的B類股份，以令其持股成本對應的估值降至約400億美元。
或透過現金及B類股份補償
根據Shein的招股書，Coatue Management、HSG及General Atlantic等投資者均有參與Shein的Pre-D輪、D輪及D+輪融資。招股書又提到，公司計劃透過現金及B類股份補償部分投資者，以配合IPO估值安排，但未披露任何具體條款。
最Hit
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
2026-08-02 07:00 HKT
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
2026-08-02 13:12 HKT
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
2026-08-01 11:00 HKT
九龍城地盤安全經理墮樓困棚架 消防救下送院不治
57分鐘前