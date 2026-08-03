理文造紙半年多賺69% 中期息增至11.2仙 同系理文化工盈利增7%

理文造紙（2314）公布，截至今年6月底止上半年盈利錄約13.73億元，按年升69%；收入錄約148.42億元，按年升21%；每股盈利31.97仙；中期息11.2仙，按年增近70%。

料內需市場有望逐步改善

集團預計，中國造紙行業下半年將延續溫和復甦趨勢，隨着推動投資回穩、加大促消費力度等政策持續落實，內需市場有望逐步改善，而出口及電商物流需求亦將繼續為包裝紙市場提供支持。雖然新增產能釋放、原材料價格波動及全球經濟環境變化仍為行業帶來挑戰，但具備規模優勢、垂直整合能力及成本競爭力的企業將更具抗風險能力。

集團將繼續深化漿紙一體化布局，推進技術改造及產能優化，提升營運效率及市場競爭力，把握內需升級、出口增長及海外市場拓展所帶來的發展機遇，致力為股東創造長期及可持續回報。

理文化工中期息增至21仙

另一方面，同系理文化工（746）亦公布業績，受先進材料化學品銷量及售價上漲推動，截至6月底止上半年盈利錄約3.49億元，按年升7%；收入錄約21.68億元，按年升12%；毛利率持平於35.7%；每股盈利42.4仙；中期息21仙，按年升約7.7%。

