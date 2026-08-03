6厘股息盈喜股｜唐牛
更新時間：12:25 2026-08-03 HKT
發佈時間：12:25 2026-08-03 HKT
發佈時間：12:25 2026-08-03 HKT
本欄愛股之一太興（6811）今早又傳喜訊，截至6月底止中期盈利約7,200萬至7,800萬元，按年增長76%至91%，主要受惠兩個原因︰第一，核心品牌門店客流量及人均消費均有所上升，配合會員應用程式及市場營銷推廣策略，帶動集團錄得同店收益增長；第二，繼續對港澳及內地分店進行整合外，亦對各品牌進行調整及革新，進一步提升集團的整體溢利。
有貨繼續坐定定
消息一出，股價一度彈高逾一成，再創5年新高，半日收報1.25元，升約6%。以舊年全年盈利1.08億元，中期盈利已佔去年七成，年度化計今年增長有望達五成，屆時市盈率又重回單位數，派息依舊超過6厘，還未計潛在加派。有貨繼續坐定定財息兼收，冇貨可候回試1.2元水平，分段吸納等收成。
唐牛
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