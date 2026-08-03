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滙控周二放榜料多賺19% 憧憬恢復回購 維持派息10美仙

股市
更新時間：09:42 2026-08-03 HKT
發佈時間：09:42 2026-08-03 HKT

近期股價氣勢如虹的滙豐控股（005）將於明日（4日）公布中期業績，據其綜合多間券商得出的平均預測顯示，滙控第2季除稅前利潤料按年大升50.3%至95.08億美元（約741.62億港元）。以此推算，上半年除稅前利潤料增19.4%至188.84億美元（約1,472.95億港元）。隨着滙控因私有化恒生而暫停回購3季後，分析預期該集團將於本季恢復回購股份，規模介乎15億至20億美元。另外，劵商料季度派息維持10美仙。

受惠淨利息收入上升

券商平均預測滙控第2季錄得收入185.70億美元，按年增長12.7%，主要由銀行業務淨利息收入上升7.6%至115.27億美元所帶動，期內的費用及其他收入僅微增1.5%。至於第2季的預期信貸損失為10.66億美元，按年大致持平；支出則減少2.3%至87.18億美元。

以上半年計，收入料按年升9%至371.94億美元，其中銀行業務淨利息收入升6.9%至227.80億美元，費用及其他收入升5.9%至149.16億美元。期內，信貸損失料升21.9%至23.67億美元，支出升2.4%。

溫傑：股價上望升破170元

香港股票分析師協會理事溫傑認為，滙控上季的收入會好過市場預期，其中受惠保險業務的強勁表現，而參考剛公布業績的渣打（2888）的財富管理收入，市場對滙控費用收入預測也許被低估，且港元拆息微揚料帶動淨利息收入大增，加上憧憬其撥備水平可望低於市場預期，故滙控的稅前盈利可能帶來勝預期的好消息，並刺激股價短期上望升破170元，惟亦視乎回購情況。

滙控去年10月宣布私有化恒生時表明因此暫停回購股份3季。高盛早前發表報告指，預計滙控將於發布中期業績時，一併宣布重啟15億美元股份回購計劃。巴克萊也料滙控將重啟回購股份，規模則為20億美元。摩通有見利率環境更堅韌，預計滙控會將今年銀行業務淨利息收入指引，由460億美元上調至470億美元。

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