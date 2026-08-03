恒指半日微升11點 阿里傳與月之暗面合作飆近7% 光伏板塊集體走高｜港股午市

恒指今早高開103點，升幅一度擴大至249點，惟其後升幅逐漸收窄，中午升11點，報25895點，半日成交金額1,426億元；科指升0.74%，報4864點。

重磅科技股走勢不一，阿里巴巴（9988）升6.75%，成表現次好藍籌，單隻股份貢獻恒指125點。據彭博報道，阿里與月之暗面達成算力協議，月之暗面可使用阿里提供的約兩萬顆英偉達晶片組成的算力集群；其他科網股方面，騰訊（700）升2.99%；京東（9618）升1.81%；美團（3690）升1.19%；惟小米（1810）逆市跌3.68%。

中國價格指導光伏產業

光伏股板塊走高，信義光能（968）升9.32%，成表現最好藍籌；協鑫科技（3800）升7.38%；信義玻璃（868）升2.36%。消息面上，國家市場監管局在江蘇省鹽城市對光伏產業進行價格合規指導，落實中共中央和國務院徹底整頓「內滲」競爭的決策與部署，推動光伏企業從「價格競爭」轉向「質量競爭」，推動光伏產業質量發展。

AI應用股亦集體造好， 近期「軟件吞噬理論」逐漸被修正，美國軟件指數持續回升，AI安全與AI基礎設施軟件股也經歷顯著上漲。本港上市的相關概念股受惠，明略科技（2718）升12.24%；金蝶國際（268）升4.62%；快手（1024）升2.97%。

時代天使發盈喜 半日急升近兩成

個股方面，時代天使（6699）預期上半年實現淨利率較去年同期增加69%至78.9%，該公司盈喜後一度升21.4%；中午收報94.8元，升18.65%。

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美國總統特朗普表示，美伊將於周一（3日）下午正式展開談判，並相信雙方有望就霍爾木茲海峽及伊朗核問題達成協議，消息令國際油價下挫，其中紐約期油曾跌近5%至80.52美元；布蘭特期油亦曾跌4.6%至83.86美元。此外，OPEC+主要成員國同意9月起每日增產18.8萬桶。

SK海力士及三星齊跌逾7%

另一方面，美日聯手干預日圓匯價，圓匯應聲向上，美元兌日圓曾見155.23水平，暫報156.23，即日圓跌約0.9%；不過，日股向下，日經225指數曾跌2.4%至62830點。此外，南韓股市亦見下跌，韓國綜合指數暫跌4.2%至6316點，SK海力士（韓:000660）及三星電子（韓:005930）雙雙跌逾7%。

阿里升逾3% 藍籌中最佳

港股方面，在「五窮六絕七翻身」後，踏入8月業績期，疊加多個中美經濟數據將於本周揭盅，有分析認為，恒指8月開局有機會進一步向上，但升幅料不及7月。另外，人行召開下半年工作會議，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。

重磅科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）升3.4%撐市，為開市表現最佳藍籌；百度（9888）升2.8%；騰訊（700）升1.4%；美團（3690）升0.5%；京東（9618）亦升0.9%。至於小米（1810）旗下手機正式加價，該股開市報28.74元，跌0.14%。

比亞迪股價升1% 零跑汽車漲近2%

此外，內地多間汽車企業公布7月銷售數據，比亞迪（1211）7月汽車總銷量為41.92萬輛，按月增長約3.9%，按年增長21.8%；開市報95.05元，升0.96%。至於零跑汽車（9863）7月交付量達到10.12萬輛，按年增長1.02倍，並成為首個單月交付超過10萬輛的造車新勢力；股價開市升近2%。

「蔚小理」方面，蔚來（9866）同期交付3.59萬輛，按年增長71%，但較6月下跌超過11%；股價開市跌0.82%。理想汽車（2015）同月交付3.05萬輛，較去年同期微跌不足1%；股價跌1.2%。小鵬（9868）上月交付3.8萬輛，增長約4%；股價開市亦跌0.3%。

兆易創新擬回購A股

個股消息中，兆易創新（3986）公布，斥資不低於10億元人民幣、不超過20億元人民幣回購A股，每股回購價格不超過750元、不超過董事會通過回購方案決議前30個交易日股票交易均價的1.5倍。該股開市報450元，跌約2%。

郭思治：恒指或上試26500

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，近日恒指收市高於所有移動平均線，有機會進一步向上至26000、26500水平，但認為8月不會像7月般「由頭升到尾」，因為中東局勢等外圍影響因素多，估計美國聯儲局即使9月不加息，10月都會加。

展望本周，多隻重磅股將會派成績表，包括藥明康德（2359）、滙控（005）、國泰航空（293）、太古（19）、太古地產（1972）、中電（002）等。另美國會披露7月製造業採購經理人指數（PMI）和非農業就業人口變動等數據，將會為9月美國議息帶來啟示。至於中國則公布進出口數據。