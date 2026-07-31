美股三大指數早段升0.4%至1.2%不等 亞馬遜績後升13.8%

市傳美日韓聯手干預外匯市場，美元指數（DXY）暫回升至100美元，另近期美國科網巨擘業績對辦，AI概念股回勇。美股三大指數早段向好，道指暫報52409點，升201點或0.4%；標指報7485點，升47點或0.6%；納指報25433點，升311點或1.2%。

亞馬遜暫報267.895美元，升13.8%。該公司第二度收入及盈利多於指引上限，當中雲計算服務部門AWS收入升37%至422億美元，升幅多於市場預期的31%，且創18個季度以來最快增速。另該公司將今年資本開支由2000億美元，上調至2200億美元，其中大部份將用於AI發展。

其他明星股亦造好，特斯拉（TSLA）升0.7%、Nvidia（NVDA）升1.8%。芯片內存股盤前延續升勢，美光（MU）升3.6%。