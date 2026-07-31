南方東英三隻韓國個股槓桿產品維持原有目標倍數  再提醒小心價格偏離風險

南方東英公布，確認其管理的三隻韓國科技股相關槓桿及反向產品，包括南方東英 SK 海力士每日槓桿最多(2x)產品（7709）、南方東英三星電子每日槓桿最多(2x)產品 （7747）、南方東英三星電子每日反向最多(-2x)產品 （7347），在下一個交易日（3日）將維持原有每日目標槓桿倍數不變。

實際槓桿或偏離目標 波動市況下偏差將加劇

南方東英還指出，在每日重新調整時，基金經理將力求將每隻產品對金融衍生工具的風險承擔淨額維持在目標敞口的正負2%範圍內，然而，重新調整後實際槓桿倍數難免受匯率波動、費用、融資成本及交易滑價等因素影響而出現微幅偏差。公告更提醒，若在調整期間發生難以預見的劇烈市場波動或極端情況，該偏差可能超越正負2%的範圍，投資者可於產品網站查閱實際槓桿數據。

明確警告非長期持有工具 溢折價風險不容忽視

南方東英再次強調，槓桿及反向系列產品並非為持有超過一日而設，投資者在買賣各產品的單位時應小心行事，並留意交易價格與資產淨值之間潛在的溢價或折價。投資者亦應參 閱章程及產品資料概要中披露的與投資各產品相關的風險。