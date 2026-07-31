嘉利股息重上3厘 靜待佳音｜唐牛午市攻略

隔晚外圍科技股大升，加上SK集團董事長崔泰源於公開市場增持SK海力士股份，為首次以個人名義入場，帶動本港上市的AI概念股今早全線反彈，競價時段大部份都係上限15%升幅開出，但由於蟹貨太多關係，半日keep得住15%升幅的只是少數，所以呢轉博反彈乃高難度動作，因為唔知邊日先博中，博中又要把握食糊機會。

小米淡倉食半留半

倉位反彈固然開心，捉正小米（1810）急插呢下更是興奮，上半場一度急插一成，劇本與以往沒有二致——發佈會前炒憧憬，升到天咁高，發佈會完就好消息出貨，本欄淡倉已食半留半，呢轉立於不敗之地。

本欄愛股之一嘉利國際（1050），新鮮滾熱辣再出通告，表明不知悉股價波動的任何具體原因，並重申截至6月底止季度收入上升約35%。事實上，現價股息率已重上3厘，以其穩健派息政策，進可攻退可守，我就繼續坐定定，靜候股價回升。

唐牛

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