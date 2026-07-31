蘋果大中華及服務季度收入遜預期 零件供應短缺拖累今季展望 盤後股價挫6%

蘋果周四公佈行政總裁庫克任內最後一份季績，由於供應短缺拖累今季銷售指引，公司股價盤後跌超6%。

今季收入料增9%至11%遜預期

蘋果管理層在電話會議上表示，截至9月的第四財季收入預計將增長9%至11%，低於分析師此前預計超過12%的增幅。事實上，蘋果一直受到記憶晶片和電腦處理器短缺的困擾，迫使公司6月上調了Mac和iPad價格。供應緊張導致Mac mini和Mac Studio等重要電腦產品的交貨等待期延長。財務總監Kevan Parekh表示，供應限制將在截至9月的季度影響iPhone、Mac和iPad業務，他又指匯率波動也在拖累增長。

該公司周四公佈的業績又顯示，蘋果上一財季服務業務和大中華區銷售增長均慢於分析師預期，引發投資者對這兩個關鍵市場的擔憂，上季大中華銷售額為188億美元，低於分析師預計的196億美元。服務業務收入為307億美元，也不及314億美元的預測。

iPhone季度收入增長22%勝預期

作為蘋果最大的收入來源，iPhone季度收入增長22%，至543億美元，高於536億美元的市場預期。數據表明，蘋果去年9月推出的iPhone 17系列需求仍然穩健。該公司今年3月還推出了新的低價機型iPhone 17e。不過，包括Apple Music、App Store、iCloud訂閱、流媒體視頻及其他數字服務在內的服務業務收入上財季成長12%，表現令市場失望。

截至6月27日的季度，蘋果每股純利升至2.02美元，高於分析師平均預期的1.89美元。

今份季績是庫克的「告別作」，他將於9月1日交棒予硬體業務負責人特努斯（John Ternus）。庫克自2011年執掌蘋果以來，推動了產品線多元化，並將公司年度銷售額提高到接近5000億美元。

