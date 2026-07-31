AI股大反彈 日韓傳干預匯市 韓股大升18% 海力士槓桿ETF暴升逾70% 

承接美股隔晚反彈，加上日韓傳干預匯市，兩地股市今早均大幅上揚。韓國Kospi指數曾升17%，日經平均指數升逾半成；港股與AI相關的晶片、硬件及大模型股亦顯著上升，智譜（2513）升逾26%。

微軟飆逾15% 市值增近4500億美元

AI股大反彈帶動，最亮眼是美股巨頭的微軟暴升逾15%，創2008年10月以來最大漲幅，單日市值增加4497億美元，則是美股有史以來最大的單日市值增長金額。

微軟暴升逾15%，創2008年10月以來最大漲幅，單日市值增加4497億美元。

微軟在第四財季Azure雲業務收入大增43%，為2022年初以來最快增速。該公司又表示，2026年的資本支出計劃維持不變。有分析相信，緩解了投資者對該公司在數據中心和晶片方面巨額支出的擔憂。同一時間，閃迪、美光科技、AMD、英特爾等周四均交出雙位數百分比的升幅。

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海力士槓桿ETF曾高見103元升306%

來到亞洲市，韓國股市由本周初的暴跌行情中反彈，韓國Kospi指數大漲18%，創歷史最大盤中漲幅。SK集團會長崔泰源罕見地直接購入公司股票，SK海力士股價現大升29%，三星電子上漲28%。

在港上市的SK海力士兩倍槓桿ETF（7709）曾高見103元，大升306%，最新升逾74%；三星兩倍槓桿ETF（7747）亦升49%。

SK海力士兩倍槓桿ETF（7709）曾高見103元，大升306%。

韓國Kospi指數過去三個交易日累計下跌17%，NH Investment & Securities韓國股票主管Shawn Oh表示，韓股近期受去槓桿、削減倉位、強制平倉以及其他流動性因素影響，人工智能科技股加速拋售，這種行情現在可能正在趨於穩定。

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SK會長崔泰源個人名義買入SK海力士

SK集團會長崔泰源在公開市場買入3620股SK海力士股票，按周四收市價計算，這些股票價值約48億韓元。這是他首次以個人名義直接投資公司，在SK海力士股價大幅下跌後，市場普遍將此舉解讀為對公司長期發展前景的信心投票。

SK集團會長崔泰源在公開市場買入3620股SK海力士股票。

另外，據報韓國擬向主權基金注入140億美元投資AI、數據中心及基礎設施的戰略投資，是南韓首次將該基金的投資範圍擴大到包括國內資產。

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港股聯想、智譜齊升10%

港股AI概念股亦全面回暖，聯想（992）升10%。智譜 （2513）升幅收窄至10%；MINIMAX （100） 升12.4%。長飛光纖光纜（6869）升近半成。

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