恒指收市升25點 外圍AI股反彈 智譜升逾14% 港股連升5日 專家料8月表現稍遜色｜港股收市

今年「五窮六絕七翻身」全數應驗，恒指繼5月和6月分別跌2.3%和9.1%後，7月強勢反彈3003點或13.1%。港股今日先跌後回升，且受制於兩萬六關口，恒指曾挫最多235點，其後跟隨亞太股市向上，終收報25884，升25點，大市成交額增至3282億元。

恒指低開21點，報25837，之後跌幅擴大至235點後有承接，早段轉升58，高見25917。午後窄幅爭持且走勢反覆，終收報25884，升25點。國指收報8612點，跌32點，終步連升4日；科指收報4829點，轉升25點。

一周計，恒指連升5日累升921點或3.7%；國指累升341點或4.1%，恒指和國指都是連升5周。科指累升199點或4.3%，連升兩周。新東方（9901）累升17.7%，為本周表現最佳藍籌股；老鋪黃金（6181）累跌13.4%，為本周表現最差藍籌股。

單計7月，恒指累升3003點或13.1%，國指累升1053點或13.9%，恒指和國指均止步連跌兩個月；科指累計轉升356點或8%。美團（3690）累升35%，為本周表現最佳藍籌股；中芯國際（981）累跌29.3%，為本周表現最差藍籌股。

外圍AI股反彈，本地人工智能（AI）股省鏡，智譜（2513）收報987.5元，升14.6%；MINIMAX（100）報230.6元，升13.2%，兩股為表現最好的科指成份股。

晶片股同樣造好，芯碁微裝（9630）報276.2元，升20.6%；天數智芯（9903）報425.4元，升12.8%；ASMPT（522）報151.3元，升12%；中芯國際（981）報63.25元，升2%。

不過，ATMXJ個別發展，阿里巴巴（9988）收報117元，升4.7%；騰訊（700）報475.2元，升0.7%。京東（9618）報127.1元，跌1.2%；美團（3690）報92.5元，跌0.2%。小米（1810）推出兩款增程SUV新車澎程系列，並開始接受預訂，但消息無助股價，小米報28.78元，挫7.3%，為表現最差的三大指數成份股。

焦點股方面，滙控（005）出售360億澳元澳洲貸款組合予黑石，曾高見168.9元，創新高，終收報168.2元，升2.2%。聯想（992）報23.86元，升9.8%，為表現最好的國指成份股。本地近7年最大型的新股中際旭創（3308）次日掛牌反彈，報1028元，升7.1%。

Blue Water Capital首席投資官李澤銘估計，港股8月表現將較7月稍為遜色，因為7月升太多，主要受惠於外圍市場波動，資金來港避險；近期資金流開始反轉，資金或會流出外圍股市；以及北水近日經常流出「止盈」。他認為，恒指短期支持位為25300，26000有阻力，有機會稍為升穿阻力位，又指不太期待本地業績期，而內地最新製造業採購經理指數（PMI）創近５月個新低，令市場對內地推出救市政策的預期增加。

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1200：港股今早好淡爭持，恒指低開21點後，跌幅一度擴大至235點，其後好友反攻，指數一度倒升58點；中午收市則跌28點或0.11%，報25830點；成交額1,785.67億元。科指半日升33點或0.7%，報4837點。

阿里升5.7% 瀾起升一成

AI概念股反彈，聯想（992）半日升7.6%，為表現最佳藍籌。阿里巴巴（9988）升5.7%，報118.2元；智譜 （2513）升20%；MINIMAX （100） 升近13%。

中芯（981）及華虹（1347）分別升3%及3.8%；兆易創新（3986）升14.6%；天數智芯（9903）升13.5%；瀾起科技（6809）升10%。

海力士槓桿ETF升近六成

韓股今日大幅反彈，SK海力士兩倍槓桿ETF（7709）半日升逾59.7%，報40.5元；三星兩倍槓桿ETF（7747）亦升44%。

發盈喜的建滔積層板（1888）及建滔集團（148）開市曾升15%，其後升幅大幅收窄，半日分別升3.4%及0.5%。長飛光纖光纜（6869）升9%。

其餘重磅科技股，騰訊（700）升0.7%；美團（3690）跌近0.5%；發佈新車的小米（1810）半日跌6.9%。

滙豐（005）今早再破頂，曾高見168.5元，中午收報166.7元升1.3%；渣打（2888）升1.9%，報235.4元。

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0930：美伊雙方攻擊持續，而在巴勒斯坦，美國總統特朗普宣佈哈馬斯同意全面解除武裝，以色列將撤軍。另外，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特舉行視頻通話，中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。

美股周四反彈，道指收市升613點或1.19%，報52208點；標指升121點或1.66%，報7437點；納指升679點或2.78%，報25122點；納指100攀高3.36%，報28106點；反映中國概念股表現的金龍指數升1.05%，報6502點。

存儲及晶片股升幅顯著，閃迪飆升近26%，美光科技大漲逾18%，AMD升11%，英特爾漲逾11%。微軟績後大升逾15%，收報451.1美元，單日單日市值暴增加4500億美元。Meta則跌近8%，該公司在監管申報文件中披露，已通過長期和短期協議，承諾了近7000億美元的未來支出，涉及人工智能數據中心、雲計算等領域。

傳干預匯市 韓股反彈16%

韓國據報擬向主權財富基金注資約140億美元，佈局人工智能領域，同時有傳正蘊釀救市措施，並據報干預匯市。韓國KOSPI指數今早反彈16%。

港股方面，恒指低開21點，報25837點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升2%；騰訊（700）跌約0.4%；美團（3690）跌2.8%；京東（9618）跌3.2%。

小米推新車 股價低開半成

小米（1810）發佈兩款新車，預售價25.99萬元人民幣起，今早低開5.6%，報29.3元。

AI概念股回暖，聯想（992）、中芯（981）均升逾8%。智譜 （2513）及MINIMAX （100） 亦雙雙升近15%。長飛光纖光纜（6869）以1200萬歐元收購長飛上海25%股權，股價升15%。

建滔系盈喜高開近15%

建滔系齊發盈喜，建滔積層板（1888）及建滔集團（148）齊齊高開近15%。建滔積層板預期截至6月底止上半年純利將超過28億元，較去年同期大幅增長超過200%。母企建滔集團則預期上半年純利超過27億元，按年上升約4%。

北水動向方面，周三淨賣出港股85.71億港元。騰訊控股(700)、兆易創新(3986)、中國海洋石油(883)分別獲淨買入10.12億港元、3.81億港元、3.31億港元；盈富基金(2800)、中芯國際(981)、阿里巴巴(9988)分別遭淨賣出19.72億港元、12.73億港元、11.22億港元。