恒指低開21點 AI概念回暖 聯想中芯升8% 智譜MINIMAX升15%｜港股開市

美伊雙方攻擊持續，而在巴勒斯坦，美國總統特朗普宣佈哈馬斯同意全面解除武裝，以色列將撤軍。另外，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特舉行視頻通話，中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。

美股周四反彈，道指收市升613點或1.19%，報52208點；標指升121點或1.66%，報7437點；納指升679點或2.78%，報25122點；納指100攀高3.36%，報28106點；反映中國概念股表現的金龍指數升1.05%，報6502點。

存儲及晶片股升幅顯著，閃迪飆升近26%，美光科技大漲逾18%，AMD升11%，英特爾漲逾11%。微軟績後大升逾15%，收報451.1美元，單日單日市值暴增加4500億美元。Meta則跌近8%，該公司在監管申報文件中披露，已通過長期和短期協議，承諾了近7000億美元的未來支出，涉及人工智能數據中心、雲計算等領域。

傳干預匯市 韓股反彈16%

韓國據報擬向主權財富基金注資約140億美元，佈局人工智能領域，同時有傳正蘊釀救市措施，並據報干預匯市。韓國KOSPI指數今早反彈16%。

港股方面，恒指低開21點，報25837點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升2%；騰訊（700）跌約0.4%；美團（3690）跌2.8%；京東（9618）跌3.2%。

小米推新車 股價低開半成

小米（1810）發佈兩款新車，預售價25.99萬元人民幣起，今早低開5.6%，報29.3元。

AI概念股回暖，聯想（992）、中芯（981）均升逾8%。智譜 （2513）及MINIMAX （100） 亦雙雙升近15%。長飛光纖光纜（6869）以1200萬歐元收購長飛上海25%股權，股價升15%。

建滔系盈喜高開近15%

建滔系齊發盈喜，建滔積層板（1888）及建滔集團（148）齊齊高開近15%。建滔積層板預期截至6月底止上半年純利將超過28億元，較去年同期大幅增長超過200%。母企建滔集團則預期上半年純利超過27億元，按年上升約4%。

北水動向方面，周三淨賣出港股85.71億港元。騰訊控股(700)、兆易創新(3986)、中國海洋石油(883)分別獲淨買入10.12億港元、3.81億港元、3.31億港元；盈富基金(2800)、中芯國際(981)、阿里巴巴(9988)分別遭淨賣出19.72億港元、12.73億港元、11.22億港元。