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長和完成出售VodafoneThree持股 回籠455億現金

股市
更新時間：22:03 2026-07-30 HKT
發佈時間：22:03 2026-07-30 HKT

長和（001）宣布，旗下電訊集團CKHGT於英國電訊商VodafoneThree持有49%股權的交易經已完成，長和已收取43億英鎊（約454.7億港元）現金。

長和早前宣布出售有關項目，並註銷其持有VodafoneThree的49%股份。VodafoneThree由Vodafone英國與3英國於2025年合併成立，服務超過2,800萬名客戶，為英國最大的流動通訊營運商。

相關新聞：長和悉售英國VodafoneThree 49%持股 套現逾450億 料下半年完成

長和指，過去30多年來，積極參與英國電訊基建的發展，助當地人與世界各地的親友和商業夥伴保持聯繫。

霍建寧：對英國電訊發展引以自豪

長和副主席及CKHGT執行主席霍建寧表示，很榮幸能在英國電訊產業的發展歷程中佔一席位，長和從率先投資3G流動通訊，並為英國普羅大眾引入劃時代的流動寬頻服務，以至促成VodafoneThree成立，成為英國領先的流動通訊營運商，一直引以自豪。

料為未來創造更多發展機會

霍建寧指，此項交易讓其得以把於VodafoneThree的投資變現，為集團和股東帶來實際回報，同時進一步鞏固集團穩健的財務基礎，為未來創造更多發展機會。

相關新聞：長和售英國電訊業務 去年完成合併變現離場 歐洲資產交易頻繁 盤點近年大Deal

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