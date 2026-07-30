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美股科技股回勇 納指勁彈逾2% 微軟績優飆15% Meta插9%

股市
更新時間：22:06 2026-07-30 HKT
發佈時間：21:34 2026-07-30 HKT

美股三大指數顯著反彈，道指升逾300點，納指狂漲2.5%。兩大明星科技股績後走勢各異，微軟（MSFT）爆升15%，Meta（META）則急挫9%。

道指報51594點，升329點；標指報7408點，升92點；納指報25048點，升606點或2.5%。

微軟業績好過預期，股價急升15%，上季微軟核心雲端業務Azure收入大增43%，整個財年收入亦突破1000億美元。微軟指出，維持今年資本開支預算，並預計明年進一步增長，反映相關AI需求強勁。

相關新聞：微軟季度收入增18%勝預期 Azure全年收入首破千億美元

至於Meta股價急跌9%，該集團盈利低過市場預期，其318億美元的經營現金流，被資本開支削去大部分，令自由現金流只剩下7.8億美元。

相關新聞：Meta收入超預期 惟下季指引失望 自由現金流驟降91%

其他明星股亦造好，亞馬遜（AMZN）及SpaceX（SPCX）漲逾4%，特斯拉（TSLA）與Nvidia（NVDA）升3%。

美國次季GDP增1.5%低預期

另外，美國第二季GDP按季增長1.5%，低於市場預期的2.1%。次季個人消費支出（PCE）物價指數初值為5.1%；核心PCE物價指數初值為升3.4%，低過預期。

專家：市場前景仍樂觀 企業盈利強勁

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師Sameer Samana表示，儘管市場短期波動，但美國股市前景仍然樂觀，主要來自強勁的企業盈利、AI持續應用、經濟具韌性，以及金融環境利好。

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