韓交所據報研禁止沽空 收窄股價30%升跌停機制

韓國股市自7月以來持續重挫，截至今日（30日）收市，韓國綜合指數（KOSPI）本月累計跌幅已達34%。據悉，韓國交易所已著手評估暫停賣空及收窄漲跌停板等措施的技術可行性，擬將該兩項措施作為應對股市暴跌的高強度穩定方案。

內部審查技術可行性 官員強調非立即實施

據韓國媒體《韓聯社》引述官員消息報導，近期股市劇烈波動，散戶投資者可能遭受的損失正加劇。為維穩股市，韓國交易所已於本周三（28日）下午，針對暫時禁止賣空的可行性，以及相關系統準備所需的時間，啟動內部審查程序。同日，交易所也檢討了將現行「30%漲跌幅限制」下調的方案，該項緊急措施旨在於市場大幅下跌期間，進一步限制股價單日跌幅。不過，該名官員也強調，相關措施僅確認技術層面上可行，並非即將推出實施。

分析師：歷史經驗已失效 禁令曾為阻跌有效措施

報導還引述韓亞證券分析師Lee Kyung-soo報告稱，在目前股市暴跌情況下，歷史經驗已不再適用，但禁止賣空是推動股市從當前低點有效反彈的切實可行措施。他還指出，過去政府出台禁止賣空舉措後，都是韓股觸底反彈的明確信號。

財政部日前擬限槓桿ETF交易 維持全天候監控

於本周三（28日）韓國企劃財政部在聲明中表示，監管部門正計劃推出限制散戶參與槓桿ETF交易的措施，包括規定此類產品在投資者總投資組合中的最高佔比，並提高交易成本。與此同時，韓國政府強調，還將維持最高警戒級別，全天候監控市場。

2023年韓國曾全面禁止賣空 歷時17個月方解除

資料顯示，由於韓國股市波動性遠超主要國家，韓國政府曾於2023年11月出台全面禁止賣空措施，該項賣空禁令持續了約1年5個月（17個月），直至去年（2025年）3月底才解除。