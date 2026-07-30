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電訊盈科中期EBITDA升3% 中期息維持9.77仙 世盃帶動ViuTV廣告強勁

股市
更新時間：19:30 2026-07-30 HKT
發佈時間：17:00 2026-07-30 HKT

電訊盈科（008）今年上半年EBITDA61.82億元，按年升3%；淨虧損2.76億元，按年大幅收窄38%，主要由於融資成本下降，以及聯營公司及投資的貢獻增加。每股中期息9.77仙，按年持平。

AI效益料逐步顯現

電盈指，EBITDA增長受香港電訊（6823）的穩健表現及營運效益提升所帶動。該集團表示，由於新平台和原有系統的並行營運產生了雙重成本，AI的經濟效益尚未完全實現。隨著系統過渡期結束和AI驅動的收益增長勢頭增強，這些效益預計將逐步顯現。

期內總收入按年增7%至202.04億元。分業務來看，香港電訊收益增8%至186.85億元；若撇除流動通訊產品銷售，收益升3%至168.3億元；EBITDA升逾3%至65.86億元。

Viu付費用戶增11% 短劇發布逾300部

OTT業務上半年收益按年跌7%至11.1億元，分部EBITDA為3.17億元，按年跌8%。公司表示，受惠於持續的內容優化以及與電訊營運商更緊密的合作，Viu的訂購收益按年穩健增長5%。然而，相關增長被中東地區較低的廣告及贊助收益，以及2026年上半年舉辦的線下活動數目減少所抵銷。

Viu短劇方面，已發布超過300部微短劇，用戶滲透率為18%。截至6月底，串流平台Viu付費用戶增加11%至1,530萬名，推動訂購收益上升5%。電盈表示，展望下半年，憑藉更精準的內容策略、Viu短劇擴展規模，以及更深入利用AI，預計將帶動收益重拾增長，並進一步提升利潤。

AI改變Viu變現方式

電盈指出，AI正在改變Viu創作、本地化、分銷及變現內容的方式，未來將透過AI輔助的廣告贊助項目、全新內容種類，以及更具成本效益地將長篇作品改編為新的內容形式，繼續開拓新的機遇，從而支持收益增長與利潤提升。

ViuTV收益升8% 下半年辦大型團體演唱會

免費電視及相關業務方面，收益上升8%至3.7億元，主要受惠於與NowTV合作獨家播放世界盃2026賽事所帶動的強勁廣告表現，更推動每日平均獨立觀看人數增加25%。免費電視及相關業務錄得EBITDA 2,200萬元，按年跌53%。電盈解釋，反映公司就內容製作、ViuTV 10周年慶典及世界盃2026賽事播放相關的推廣活動，以及培育新晉人才方面的投資有所增加。該集團表示，隨著下半年將推出一系列的重磅內容、活動及大型團體演唱會，有信心盈利會有所改善。

 

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